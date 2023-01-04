Fındıktan 1,7 milyar $ memnun etmedi

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar gelir sağlandığı ifade edilen açıklamada, ihracatta 2021’e göre miktar bazında yüzde 9,24, değer bazında ise yüzde 22,62 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1 Eylül’de başlayan 2022-2023 ihracat sezonunun ilk dört ayında ise 130 bin 606 ton fındık satışından 742 milyon 10 bin 356 dolar kazanıldığı kaydedildi. KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, fındıktaki rekolte artışına karşı ihracatta düşüş yaşandığını belirterek, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sene rekor bir ihracat gerçekleştirildi ve sezon sonu itibarıyla 345 bin ton ihracat rakamı yakalandı. Üretimin desteklenmesi durumunda hedefimiz 400 bin ton ihracat.”