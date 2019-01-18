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Firmalar "kısa çalışma" için İŞKUR kapısında

Aralık ayında "kısa çalışma" talepleri yeniden yükseldi. Çok sayıda firmanın kısa çalışma ödeneğine yönelik başvurusunun İŞKUR'da değerlendirmede olduğu belirtiliyor. (Mehmet Kaya)

Firmalar kısa çalışma için İŞKUR kapısında
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