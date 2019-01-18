Firmalar "kısa çalışma" için İŞKUR kapısında
Aralık ayında "kısa çalışma" talepleri yeniden yükseldi. Çok sayıda firmanın kısa çalışma ödeneğine yönelik başvurusunun İŞKUR'da değerlendirmede olduğu belirtiliyor. (Mehmet Kaya)
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