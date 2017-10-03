Firmaların döviz açığı 211.4 milyar dolar

03 Ekim 2017

Merkez Bankası verilerine göre; Temmuz 2017 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 856 milyon dolar ve 305 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 85 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 87 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 399 milyon dolar, 1 milyar 824 milyon dolar ve 1 milyar 548 milyon dolar artış gösterdi. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 4 milyar 771 milyon dolar artış meydana geldi.

Temmuz 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 88 milyar 961 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 85 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 3 milyar 507 milyon dolar gerçekleşerek, Haziran 2017 dönemine göre 3 milyar 392 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.