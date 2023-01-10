Fırtına obüsleri TSK’ya teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren 6 adet yeni nesil Fırtına obüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde düzenlenen “Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni” ile TSK’ya teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla 140’a kadar çıkaracağız” dedi. Yeni nesil Fırtına obüslerinin, pek çok avantaja sahip olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yürütülen çalışmalarla obüslerimizin ateş gücü arttırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Mayıs’ta 2 yeni Altay tankının testleri yapılacak

Erdoğan, Fırtına obüslerinde 2025’ten itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor ve transmisyonun kullanılacağını ifade ederek, böylece savunma ürünleri ihracatında karşılarına çıkan lisans meselesini de çözüme kavuşturacaklarını vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını ileri taşıyan projenin icrasında görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, “Burada yakaladığımız ivmeyi Altay tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs'ta 2 adet yeni Altay tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025'ten itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu, 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje, araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor” şeklinde konuştu. 2002 yılında Türkiye’de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayının 2 bini aştığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin savunma ihracatının 2022Cumhurbaşkanı Erdoğan Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı” dedi.

Yerli ve milli savunma sanayii bir zorunluluk

Yerli ve milli savunma sanayinin geliştirdiği, üstün teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçlerinin önemine vurgu yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi bizler için artık bir zorunluluk ve milli istikbal mücadelesidir. Fırtına obüslerimiz de bu mücadelenin kritik bir unsuru olarak harekat alanında ordumuzun muharebe kabiliyetini yükseltecektir. Fırtına obüsleri, kahraman topçularımız tarafından etkin bir şekilde sahada kullanılmaktadır. Operasyonlarda elde edilen tecrübeler ışığında bu obüslere, ileri teknolojiye dayalı ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik çalışmalar da aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Altay fabrikasının temelini Ankara'da atacağız

Törende konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu fabrikada hem Fırtına Obüslerinin muharebe sahasındaki etkinliğinin artırılması hem ana muharebe tanklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesi hem de sıfırdan zırhlı araç tasarımı gibi çok önemli çalışmalar yapıldı.Yurt içinde tasarlayıp ürettiğimiz ürünler ile dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azalttık. Fırtına Obüsü’nde en kritik konu olan ithal teknoloji motor ve transmisyonun yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli motor ve transmisyonun kullanılmasıyla Fırtına Obüsü’müz tamamen yerli ve milli hale getirilmiş olacak. Altay’ın üretileceği fabrikanın temelini de önümüzdeki günlerde inşallah Ankara’da atacağız” dedi.