Fitch Ratings'ten Türkiye için 'parasal sıkılık' uyarısı: Erken gevşeme riski var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 'Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar (Kamu ve Finans Kurumları Güncellemesi)' başlıkla bir webinar düzenledi.

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dış kırılganlıkların ve yüksek finansman ihtiyaçlarının azalması sonrası Türkiye'nin kredi notunun artırdıklarını ifade etti.

Morales, "Politika için ana zorluk yüksek enflasyon ve makro kırılganlık. Politikanın tersine dönme riski ve erken politika gevşemesi riski bulunuyor" yorumunu yaptı.

Faiz indirimi beklemiyorlar

Morales, sıkı parasal şartların Merkez Bankası'nın gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz indirimine başlayana kadar devam etmesini beklediklerini belirtti.

Analist, "Kamunun bütçe açığının GSYH'ya oranının 2024'te yüzde 5,1'e, 2025'te yüzde 3,1'e ve 2026'da yüzde 2,6'ya inmesini bekliyoruz. Türkiye'nin borç bileşimi iyileşiyor, borç çevirme oranında iyileşme var" değerlendirmesini yaptı.

Büyüme tahmini

"Katı enflasyon bekleyişleri risk faktörü. Enflasyon benzer ülkelerin üzerinde seviyelere düşecek" diyen Morales, ekonominin ilk 2 çeyrekte yavaşladığını ancak net ihracatın büyümeye pozitif katkı yaptığını kaydetti.

Analist, "2024 ve önümüzdeki iki yılda beklentimiz Türkiye'de daha ılımlı büyümenin yaşanması. 2024, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerimiz yüzde 3,5, yüzde 2,8 ve yüzde 3,7" dedi.