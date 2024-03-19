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Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, THY'nin kredi notunu yükseltirken, not görünümü 'durağan' olarak teyit etti.

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Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti. Şirketin not görünümünü de 'durağan' olarak teyit etti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir" ifadeleri yer aldı.