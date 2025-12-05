Fitch: Türk bankacılık sektörünün 2026 görünümü “nötr”

Fitch, Türk bankacılık sektörü için 2026 görünümünü “nötr” olarak açıklarken, faaliyet koşullarındaki iyileşmeye ve refinansman risklerindeki azalmaya dikkat çekti.

Fitch, olumlu gelişmelere rağmen bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu temel zorlukların sürdüğünü belirtti. Raporda, yüksek enflasyon, TL faizlerinin seviyesi, siyasi gerilimlerde artış ihtimali ve devam eden makroihtiyati düzenlemelerin sektör üzerindeki riskleri canlı tuttuğu vurgulandı.

Değerlendirmede dış finansmana erişimin 2026’da da “fırsat bazlı” olarak devam edeceği öngörülürken, borçlanma maliyetlerinin hâlen yüksek olduğunun altı çizildi. Kuruluş, sektörün varlık kalitesindeki bozulmanın gelecek yıl da sürebileceğini; ancak bu bozulmanın “yönetilebilir ve sürdürülebilir” seviyede kalmasının beklendiğini aktardı.