Fitch, Türkiye değerlendirmesinin zaman alacağını açıkladı

Fitch bugün yayımlandığı raporda, Türkiye'deki yeni hükümetin geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ekonomi politikasında değişiklik yapma sinyali verdiğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ortaya çıkan dengesizlikler ve etkisini kaybeden özel düzenleyici tedbirler karşısında yetkililerin karmaşık sorunlarla karşılaşacağını ve bu nedenle makro politikada yapılacak herhangi bir değişikliğin etkisini ve kalıcılığını değerlendirmenin biraz zaman alacağını ifade etti.

Fitch, yetkililerin politika faizini Türk lirası ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı azaltmak ve enflasyon ile mücadele için bir araç olacak kullanacaklarına inandığını belirtti.