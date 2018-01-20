Fitch, Türkiye kararını açıkladı

20 Ocak 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Buna göre Fitch, piyasa beklentisine paralel olarak 'BB+' not ve 'durağan' görünümü teyit etti.

Fitch, 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmişti.

Kredi notuna ilişkin değerlendirmede; dış finansman görünümüne olan hassasiyete bağlı stresin artışı, politik görünüm ve güvenlik koşullarında önemli bir bozulma negatif kredi notu aksiyonuna neden olabilecek faktörler olarak sıralandı.

Diğer taraftan, dışa bağımlılığı azaltacak ve yapısal eksiklikleri hedef alan reformlar ile makroekonomik verilerde iyileşmeyi destekleyen politik görünümde ve güvenlik durumunda iyileşme ise pozitif kredi notu aksiyonu sağlayacak etkenler olarak listelendi.

Büyümede yavaşlama bekleniyor

Fitch açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik büyüme 2017'de çok güçlüydü, tahmin yüzde 6,8 iken 5 yılın ortalaması yüzde 5,6 ve emsal ülkelerin ortalaması yüzde 3,5. Büyüme teşvik önlemleri ile desteklenirken, ana ticari ortaklardaki güçlü büyüme ve turizmdeki kademeli iyileşmeden destek buldu. 2018'de daha sıkı mali ve parasal politikaların etkisi ve kredi imkanının azalması ile büyüme hızının yüzde 4,1'e yavaşlaması bekleniyor.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Para politikasının enflasyonu hedefe yaklaştırmakta yetersiz olduğu kanıtlanırken karmaşık politika çerçevesi de iletim mekanizmalarını yavaşlatıyor. Enflasyon 2017'de ortalama yüzde 11,1 olarak Türkiye'yi, Fitch'in "B" üzerinde not verdiği kategoride çift haneli enflasyon yaşayan iki ülkeden biri yaptı. Fitch, 2018'de de enflasyonun çift hanede kalmasını bekliyor"