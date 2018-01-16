Fitch'ten sigorta şirketlerine uyarı

16 Ocak 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk hükümetinin zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını uzatma kararının 2018'de sigorta şirketlerinin kazançlarında ciddi şekilde düşüşe yol açmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Kurum, bunun soncu olarak Türkiye'de hayat dışı sigorta sektörünün toplamda kâr üretmek için yatırım gelirlerine daha bağımlı hale geleceğini vurguladı.

Nisan 2017'den bu yana zorunlu trafik sigortası primlerinin yüzde 20 civarında düştüğüne işaret eden Fitch, "Zorunlu trafik sigortalarından yazılan zararların 2018'de derinleşmesini bekliyoruz. Hükümetin tavan uygulamasını devam ettirme kararı, kârların daha hızlı ve daha uzun süre düşeceği anlamına geliyor, çünkü sigortacıları sigorta primlerini önceki seviyeye geri yükselterek trendi tersine çevirebilecek durumda değiller" dedi.

Zorunlu trafik sigortalarından yazılan zararlara rağmen 2017'de sigorta şirketlerinin güçlü yatırım gelirlerinin etkisi ile kâr etmelerini bekleyen Fitch, 2018 için ise zorunlu trafik sigortasından zararların daha ciddi hale gelmelerine bağlı olarak, yatırım gelirleri güçlü kalmaya devam etse bile daha düşük kârlar beklediklerini vurguladı.