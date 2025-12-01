Ford CEO’su Jim Farley yıllar sonra itiraf etti: Yaşlı çalışanların uyarısı büyük krizi önledi

Ford CEO'su Jim Farley, üretimde verim kaybına neden olan kritik bir gerçeği tesadüfen öğrendiğini yıllar sonra açıkladı. Sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinde yaşlı ve deneyimli fabrika çalışanlarının görüşlerini dinleyen Farley, fabrika içinde durumun hiç de parlak görünmediğini öğrenmişti. Bu durumu değiştirmek için harekete geçen Ford CEO'su, şirketin kurucusu Henry Ford'un izinden gitmeyi tercih etti.

Yaşlı ustalar uyardı

Fabrikadaki genç çalışanlar geçinebilmek için 3-4 saat uykuyla Ford'daki 7 saatlik vardiyalarına başlamadan önce Amazon'da da sekiz saat çalışıyordu. Durumu sendika sözleşmeleri sırasında öğrendiğini belirten Farley, şirketteki yaşlı ustaların kendisine 'Gençlerin hiçbiri burada çalışmak istemiyor. Jim saatte 17 dolar ödüyorsun ve onlar çok stresli' dediğini, bu gerçeğin kendisini bir değişiklik yapmaya zorladığını söyledi.

Henry Ford da 1914'te ücretleri 8 saatlik bir iş günü için ortalama ücretin iki katından fazla olan 5 dolara çıkarmış ve bu hamlesiyle Amerikan orta sınıfını canlandıracak bir gelişmenin fitilini ateşlemişti.

Ücretler arttı, kadroya geçiş süresi kısaldı

Sonuç olarak şirket, geçici işçileri tam zamanlı çalışanlara dönüştürerek daha yüksek ücretler, kâr paylaşım çekleri ve daha iyi sağlık sigortası kapsamına girmelerine olanak sağladı. Geçiş, 2019 yılında Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile yapılan sözleşme görüşmelerinde ana hatlarıyla belirtilmişti. Böylece Ford'da iki yıl kesintisiz çalışan geçici işçiler daha sonra tam zamanlı olabileceklerdi.

Henry Ford'un 1914'te fabrika ücretlerini ikiye katlama kararı da fedakarca bir karar olmaktan öte istikrarlı iş gücü çekme ve kendi işçilerinin Ford ürünlerini satın alabilmelerini sağlayacak bir teşvik sağlama stratejisiydi.

Ford'da halen 5 bin tamirci eksiği var

Temel ekonomiyi desteklemek için imalatta sanayi verimliliğinin artırılması gerektiğini savunan Farley, genç işçilerin güçlü ticaret deneyimleri edinmesi gerektiğini belirterek Ford'un 120 bin dolara kadar maaş vermesine rağmen, hala 5 bin açık tamirci pozisyonu olduğunu hatırlattı.

Özellikle emek yoğun sektörlerde ciddi bir kıtlığın olduğun işaret eden Jim Farley, "Hükümet meslek okullarına ve kalifiye mesleklere yatırım yapma konusunda ciddi olmalı. Almanya'da fabrika işçilerimizin her birinin ortaokuldan itibaren bir çırağı vardır. Bu işlerin her birinde sekiz yıl boyunca eğitim almış bir kişi vardır." dedi.

Z kuşağı imalat sektörüne ilgisiz

ABD'de 2033 yılına kadar 3,8 milyon yeni imalat işi yaratılmasına rağmen, genç nesil imalat sektöründe olmak istemiyor. ABD'deki imalat işlerinin ortalama saatlik ücreti 25 dolar. Bu rakam da ortalama bir Amerikalının 66 bin 600 dolarlık aylık ücretinin altında kalıyor.

2023'te, 16 bin 600 Ford çalışanı da dahil olmak üzere binlerce fabrika işçisi ücretlerin artırılması ve tam zamanlı işe geçişin süresinin kısaltılması için greve gitmişti.