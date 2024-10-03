Fransa bütçe açığını kapatacak: Hedef büyük şirketler ve varlıklı kesim! Vergi artışları yolda

Fransa, giderek artan kamu borçlarını kontrol altına almak amacıyla yeni ekonomik politikalarını devreye sokmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz erken genel seçimlerin ardından göreve gelen hükümet, bütçe açığını kapatmak için harcamaları kısmanın yanı sıra varlıklı kesim ve büyük şirketler için vergileri artırmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaptığı açıklamada, Fransa’nın kötüleşen mali durumu karşısında hükümetin borçları azaltma planını değerlendirdi. Macron, çözümün ne sadece sosyal harcamaları kesmek ne de aşırı vergilendirme yapmak olduğunu belirterek, dengeli bir yaklaşım gerektiğini vurguladı.

Başbakan Michel Barnier ise Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Fransa’nın kamu borcunu azaltmak için sert önlemler almak zorunda olduğunu ifade etti. Barnier, bütçe açığını bu yıl GSYH'nin yüzde 5’ine, 2029'a kadar ise yüzde 3’e indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için 40 milyar avro tasarruf yapılması ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlandığını kaydetti.

Fransa'nın bütçe açığının, Avrupa Birliği’nin belirlediği yüzde 3 sınırını aşarak GSYH'nin yüzde 6’sına ulaşması bekleniyor. Hükümet, 10 Ekim'de parlamentoya sunacağı 2025 bütçe tasarısında, yeni vergi düzenlemeleri ve tasarruf tedbirlerini detaylandıracak.