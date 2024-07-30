Fransa ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızını sürdürdü.

Ulusal istatistik kurumu Insee tarafından açıklanan yeni ve revize edilmiş rakamlara GSYH Nisan ve Haziran ayları arasında %0.3 arttı.

The Wall Street Journal tarafından açıklanan rakamlar öncesinde yapılan bir ankete analistlerin büyüme beklentisi %0,2 olmuştu.

Euro bölgesinin ikinci en büyük ekonomisinde enflasyonun ılımlı seyretmesi ve reel gelirlerin artmasıyla bu çeyrekteki büyümeye istikrarlı hane halkı harcamaları damgasını vurdu. İhracat artışı ithalat artışını geride bırakarak net ticareti artırdı ve Fransa'nın dış pazarlarındaki talebin nispeten sağlam olduğunu gösterdi.

Büyüme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Haziran ayında Ulusal Meclis için erken seçim çağrısında bulunmasıyla başlayan ve sonuçsuz kalan, aylarca sürecek çıkmaz ve politika durgunluğu ihtimalini arttıran siyasi çalkantıya rağmen gerçekleşti.