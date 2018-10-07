Fransa ve Almanya'dan internet devlerine karşı ortak adım

07 Ekim 2018

Fransız Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulunan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, özellikle Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi şirketlerin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için Alman Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un da birkaç saat önce söylediği gibi Almanya ile yıl sonuna kadar bir çözüm bulma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Le Maire, bu konunun yeni Avrupa bütçesi konusundan daha acil olduğunu dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl eylülde yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Kaynak: AA