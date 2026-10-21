Fransa'da tahvil faizleri 24 yılın zirvesinde

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Fransa'da kamu maliyesine ilişkin artan endişeler ve siyasi istikrarsızlık, ülkenin borçlanma maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Küresel tahvil piyasalarında enerji fiyatları ve sıkı para politikalarının etkisi hissedilirken Fransa, diğer gelişmiş ekonomilerden daha sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Ülkenin 10 yıllık devlet tahvili getirisi, gün içinde 8 baz puan yükselerek yüzde 5,002'ye ulaştı. Böylece tahvil getirisi son 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Fransa ile Euro Bölgesi'nin referans göstergesi kabul edilen Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark ise 157 baz puana kadar çıktı.

Siyasi belirsizlik piyasalardaki baskıyı artırıyor

Fransa'da hükümetin yüksek bütçe açığını azaltmaya yönelik reformları parlamentodan geçirmekte zorlanması, yatırımcıların ülke ekonomisine ilişkin kaygılarını artırıyor. Yüksek yaşam maliyeti ve eğitim sistemine karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet ve yağma olayları da piyasalardaki olumsuz görünümü güçlendiriyor.

Gelecek yıl nisan ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi belirsizliklerin artması, mali disiplin politikalarının uygulanabileceğine yönelik beklentileri zayıflatıyor.

Kamuoyu araştırmalarında aşırı sağcı Marine Le Pen ile radikal solun önde gelen isimlerinden Jean-Luc Mélenchon'un rakiplerinin önüne geçmesi, analistler tarafından bütçe açığının kontrol altına alınması açısından risk olarak değerlendiriliyor.

Fransa, G7 ülkeleri arasında en sert darbeyi aldı

Şubat ayı sonunda yüzde 3,2 düzeyinde bulunan Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisiyle hızla yükseldi.

Yüksek kamu borcuna sahip ekonomiler üzerindeki baskının yoğunlaştığı bu süreçte Fransa, G7 ülkeleri arasında tahvil piyasalarında en olumsuz performansı gösteren ülke oldu. Analistler, seçim öncesinde mali sıkılaşma adımlarının hayata geçirilme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ederken devam eden toplumsal olayların da ekonomik görünümü olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Gözler Moody's'in kredi notu kararında

Tahvil piyasalarındaki dalgalanmanın ardından yatırımcılar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Fransa değerlendirmesine odaklandı. Moody's'in Fransa için belirlediği kredi notu "Aa3", not görünümü ise "negatif" seviyesinde bulunuyor.

Kamu maliyesindeki bozulma ve siyasi risklerin artması nedeniyle olası bir kredi notu indirimi de piyasalarda değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor.