Fransa'daki isyanların ardından ikinci el satış alarmı: Çalıntı ürünler internette satışa çıkarıldı

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Fransa'da yaşam maliyetleri ve kamu harcamalarına yönelik protestolar sırasında yaşanan yağma olayları, internet üzerinden ikinci el ürün satışlarını da etkiledi. İkinci el alışveriş platformu Vinted, mağazalardan yağmalandığı düşünülen ürünlerin satışa çıkarılması üzerine harekete geçtiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre şirket, olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ilanları tespit ederek kaldırmaya başladı.

Vinted'den çalıntı ürünlere karşı önlem

İikinci el satış platformu Vinted, hafta sonu yaşanan yağma olaylarının ardından şüpheli ilanlara yönelik denetimlerini artırdığını duyurdu. Şirket sözcüsü, platformda çalıntı ürünlerin satışının kesinlikle yasak olduğunu ve bu konuda sıfır tolerans politikası uyguladıklarını belirtti. Kuralları ihlal eden kullanıcıların hesaplarının kalıcı olarak kapatılabileceği açıklandı. Vinted ayrıca şüpheli satışları tespit etmek için Fransız yetkililer ve polisle işbirliği yaptığını bildirdi.

2 binden fazla işletme zarar gördü

Fransa'nın Paris, Marsilya ve Lille başta olmak üzere birçok kentinde protestolar sırasında mağazalar yağmalandı, araçlar ve binalar ateşe verildi. Olaylar nedeniyle en az 1.200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Alain Di Crescenzo, 2 binden fazla işletmenin şiddet olaylarından doğrudan etkilendiğini açıkladı. Di Crescenzo, maddi hasarın yüz milyonlarca euroya ulaştığını belirtti.

Lüks markaların mağazaları da hedef oldu

Yağma ve şiddet olayları, Fransa'nın ünlü alışveriş bölgelerini de etkiledi. Paris'teki Place Vendôme bölgesinde lüks mağazalar kepenklerini kapatırken güvenlik önlemleri artırıldı. Dior, Rolex, Louis Vuitton ve Ralph Lauren gibi markaların mağazalarının vitrinlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Marsilya'da ise Olympique de Marseille futbol kulübünün resmi mağazası yağmalandı. Marsilya ve Lille kulüplerinin mağazalarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı açıklandı.

eBay'den de açıklama geldi

İkinci el satış platformu eBay ise Fransa'daki yağma olaylarıyla bağlantılı şüpheli ilanlarda belirgin bir artış tespit etmediğini bildirdi. Şirket, çalıntı olduğundan şüphelenilen ürünler konusunda güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığını belirtti. Bir ürünün çalıntı olduğunun yetkililer tarafından doğrulanması halinde ilgili ilanların kaldırılması ve satıcılara yönelik işlem yapılması gibi önlemler uygulanıyor.

Fransa'da yaşanan olayların ardından ikinci el satış platformları, yağmalanan ürünlerin internet üzerinden satılmasını önlemek için denetimlerini sıkılaştırıyor.