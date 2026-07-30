Fransız milyarderin servet planı değişti: Bahçıvanını evlat edinip milyarlarını bırakacak

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Fransa'nın köklü lüks moda markası Hermès'in kurucu ailesinin beşinci kuşak temsilcilerinden Nicolas Puech, milyarlarca dolarlık servetiyle ilgili aldığı kararla gündeme geldi.

80 yaşındaki Puech'in, yaklaşık 11,5 milyar dolarlık servetinin önemli bölümünü yıllardır birlikte çalıştığı eski bahçıvanına bırakabilmek için onu resmen evlat edinme sürecini başlattığı öne sürüldü.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre Puech, bahçıvanını uzun süredir ailesinin bir parçası olarak görüyor ve onu "evlat edindiği oğlu" şeklinde tanımlıyor.

Vakıf mirastan mahrum kalabilir

Puech'in bu kararı, 2011 yılında kurduğu Isocrates Vakfı ile hukuki bir anlaşmazlığa neden oldu.

Daha önce yapılan miras sözleşmesine göre milyarder iş insanının servetinin ölümünün ardından vakfa aktarılması planlanıyordu. Ancak sözleşmede, Puech'in çocuk sahibi olması halinde mirasının yarısının çocuğuna bırakılabileceği yönünde bir madde de yer alıyordu.

Eski bahçıvanını evlat edinmek isteyen Puech'in bu maddeyi işletmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Vakıf ise yapılan değişikliğe itiraz ederek, miras sözleşmesinin tek taraflı şekilde iptal edilemeyeceğini savundu. Açıklamada hukuki sürecin takip edildiği ve kurucu Nicolas Puech ile görüşmelerin sürdürülebileceği ifade edildi.

Bahçıvan hakkında çok az bilgi var

Kimliği açıklanmayan bahçıvanın Fas kökenli olduğu, İspanyol kökenli eşiyle birlikte iki çocuk sahibi olduğu belirtiliyor.

Puech ile arasındaki ilişkinin ne zaman başladığı ya da kaç yıl birlikte çalıştıkları ise kamuoyuna açıklanmadı.

Hermès hisseleri servetini katladı

Nicolas Puech, uzun yıllardır Hermès yönetiminde aktif görev almıyor. Buna rağmen şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 5,7'sini elinde bulundurduğu tahmin ediliyor.

Pandemi sonrasında Hermès ürünlerine yönelik küresel talebin yeniden yükselmesiyle şirketin piyasa değeri yaklaşık 230,8 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, Puech'in kişisel servetini de yaklaşık 11,5 milyar dolar seviyesine taşıdı.

1837'den bugüne uzanan lüks markası

1837 yılında Thierry Hermès tarafından Paris'te kurulan Hermès, ilk yıllarında Avrupa aristokrasisi için at koşum takımları üreten küçük bir atölyeydi.

Otomobil kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şirket yönünü deri çanta ve lüks aksesuarlara çevirdi. Bu stratejik dönüşüm sayesinde Hermès, bugün dünyanın en değerli ve en prestijli lüks moda markalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.