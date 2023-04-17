Fraport TAV Antalya Yatırım, 140 milyon Euro kredi sözleşmesi imzaladı

AIIB'den yapılan açıklamada, finansman paketinin AIIB'in yanı sıra Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işbirliğinin Antalya Havalimanı'nın operasyonel verimliliğinin artırılmasının yanı sıra uluslararası çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarının benimsenmesini ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum çabalarını da destekleyeceği belirtildi.

Fraport TAV Antalya Yatırım; Fraport AG ve TAV Haavlimanları Holding ortaklığında faaliyet gösteriyor.