FT: Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

16 Mayıs 2018

İngiliz yayın kuruluşu Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra temaslarını, ele aldı.

BBC'nin haberine göre, gazetenin Şirketler ve Piyasalar ekinde "Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor" başlıklı haberde, Erdoğan'ın Londra'da finans çevreleriyle yaptığı görüşmenin ayrıntıları aktarılıyor.

"Bankalar ve yatırım fonları, üst düzey temsilcilerini Erdoğan'la yemeğe gönderdiğinde muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkesine yatırım için güven vermesini bekliyorlardı" diyerek habere başlayan gazete, "Ancak yatırımcılar Bloomberg'in Londra Bürosu'nda Pazartesi günü yenen öğle yemeğini paralarını Türk Lirası'na, hisse senetlerine veya kamu tahvillerine yatırmak için herhangi bir neden kalıp kalmadığını merak ederek ayrıldı" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın mesajı tavizsizdi. Gelecek ay yeniden seçilmeyi uman Cumhurbaşkanı, faiz artırımına kararlılıkla karşı olduğunu net bir şekilde söylemesinin dışında, para politikasını daha sıkı kontrol etmeye niyetliydi. Yatırımcılar, aylardır cumhurbaşkanına imkân tanıyor, Türkiye'nin güçlü bankacılık sistemi ve mali disiplini nedeniyle artan cari açığını ve yüksek enflasyonunu görmezden geliyorlardı. Varsayımları, cumhurbaşkanının faiz artırımına karşıtlığını tekrarlamasına karşın, Merkez Bankası'nın 'doğru şeyi' yapacağıydı."