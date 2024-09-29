FTX’in geri ödeme süreci başlıyor! Kripto piyasasında boğa rallisi

Kripto piyasası, çöken bitcoin devi FTX’in geri ödeme sürecini başlattığı kritik bir haftaya giriyor.

Kripto piyasasında boğa rallisi

Analistler ise 16 milyar dolarlık geri ödemenin kripto piyasalarında satın alma baskısı yaratacağını öngörüyor. Yatırımcının kabaran iştahının fiyatları hızla yukarı çekeceği düşünülüyor.

Kripto borsalarında ağustos ayında yaşanan düşüş bu dev geri ödeme ile yatırımcılar için yeni fırsatlar doğuruyor. Yatırımcılar geri ödemelerini yine bitcoin veya diğer kripto varlıklara yatırmayı planlıyor.

Geri ödeme için tarih belli oldu

Eğer bölge mahkemesi 7 Ekim'den önce FTX’in iflas planını onaylarsa, geri ödeme yıl sonuna kadar yapılacak. Ancak 'iflas planına onay' diğer duruşmalara kalırsa, mağdurların 22 Ekim, 20 Kasım ve 12 Aralık'ı takip etmesi gerekecek.