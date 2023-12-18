FutureMark 2023'ün kazananı Pivony oldu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyanın önde gelen kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezlerinden MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın odak noktaları ‘üretim teknolojileri’, ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘ticari operasyonlar’ oldu.

‘’Türk start-up'ları global fonlarla buluşturacağız’’

Kendi iş modellerinde de start-upların önemli bir yeri olduğunu ifade eden Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de gerçekleştirdikleri yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırımla üretimde, ticari operasyonlarda ve tedarik zincirinde sayısız projeye imza attıklarını söyledi.

“İş modelimizi dönüştürürken, birlikte çalıştığımız start-up'ların bazıları bugün global ölçekte hizmet veriyor” diyen Diren, “Futuremark 2023 gibi platformlar vesilesiyle Türk start-upları uluslararası fonlarla bir araya getirmeye devam edeceğiz. FutureMark 2023 gibi organizasyonlarla, ülkemizden çıkan bu yenilikçi fikirleri geliştiren start-up’ları yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

350 milyon dolarlık fonla girişimleri destekliyor

Philip Morris International, start-uplara yatırım yapmak için 350 milyon dolar tutarında büyüklüğe sahip ‘PM Equity Partner’ (PMEP) fonunu oluşturdu. PMEP Yatırımlardan Sorumlu Direktörü Dean Haworth, “2022 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yapılan yatırımlara liderlik eden Türkiye girişim ekosistemini yakından takip ediyor, Türkiye’yi bir yenilik ve teknoloji merkezi olarak görüyoruz.

FutureMark 2023 gibi organizasyonlarda Türkiye merkezli girişimlerle dinamik bir etkileşimi sürdürmekten çok memnunuz” diye konuştu. MEXT Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Efe Erdem ise küresel start-up ekosistemi pandemi ve ekonomik zorluklar nedeni ile 2020 yılından beri dalgalı bir büyüme göstermesine rağmen, ülkemizde aynı dönemde istikrarlı bir artış gözlemlediklerini ifade etti.

Yarışmaya 60 girişim başvurdu

Philip Morris Türkiye ve Viveka tarafından düzenlenen Futuremark 2023 start-up yarışmasına 60 girişim başvuru yaptı. Başvuruda bulunan girişimlerin yarısının sürdürülebilirlik alanında çözümler geliştirmeleri dikkat çekti. Yarışmada birinci olan Pivony, sürekli değişen müşteri beklentilerinin sadece birkaç tıklamayla anlaşılmasını sağlayan tüketici zekası platformu sunuyor. 2.'liği endüstriyel uygulamalara yönelik olarak nesnelerin interneti tabanlı sızıntı testi çözümüyle Adlema, 3.'lüğü ise şirketlerin maliyetlerini azaltarak, ekip, ekipman ve enerji verimliğini artıran bulut tabanlı önleyici bakım, enerji ve varlık yönetim çözümü ile WorkyBe aldı. Bu girişimciler ayrıca Philip Morris International’ın İsviçre, Lozan’daki merkezinde destek ve iş birliği programlarına katılabilecek.