G-20 Genç Liderler Zirvesi’nde Türkiye’yi Tayşu temsil edecek

26 Eylül 2017

G-20 Genç Liderler Zirvesi’ne, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ile AB Komisyonu’ndan oluşan G-20 ülkelerini temsilen 45 yaş altı 100 genç yönetici katılıyor. G-20 Uluslararası Komitesi ile eşgüdümlü olarak çalışan G-20 Genç Liderler Zirvesi 5 gün sürecek. Zirveye katılacak genç yöneticiler, bizzat G-20 Genç Liderler Derneği Danışma Kurulu tarafından seçiliyor.

Zirveye “değişime açık, yeniliğe uyum sağlayabilen, yeni fikir ve sinerjileri keşfedebilen ve diğer liderleri dinlemeye açık olan genç yöneticiler” davet ediliyor.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve Türkiye’nin dünyadaki tanıtımına katkıda bulunmak ve farklı kültürlerdeki milletlerin birbirlerini tanımalarını sağlamak amacıyla kurulan Global Connection Uluslararası Medya Grubu’nun Genel Koordinatörü Onur Tayşu da bu Danışma Kurulu tarafından zirveye davet edildi.

Tayşu, Türkiye’nin en önemli ve en kapsamlı tanıtım mecralarından olan Turkey Discover Potential’ın (TDP) yayınlarını yönetti.

Narenciye, hazır giyim, makine ve turizm başta olmak üzere çok sayıda sektörün ve sektörel tanıtım grubunun tanıtım çalışmalarını planlayarak gerçekleştiren Tayşu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan “uçak krizi”nin ardından iki ülke arasındaki en büyük sivil işbirliği girişimi olan Türk-Rus Medya Forumu’nu gerçekleştiren çalışmaya da liderlik etti.

8-12 Ekim tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek olan Türk-Rus Medya Forumu’nun liderliğini sürdürmeye devam edecek olan Tayşu, bu yılın mayıs ayında da 50 ülkeden önemli gazetecilerin katılımıyla, Uluslararası Medya Forumu’nun Türkiye’de gerçekleşmesini sağladı.

Fransa’nın Evian kentinde gerçekleştirilecek zirvenin bu yılki bölümlerinde ise Enerji Sektörü Komitesi, Gıda Güvenliği ve Beslenme Komitesi, Küresel Finans Sektörü Komitesi, İş Oluşturma ve Geliştirme Komitesi ile Değişim Komitesi oturumları yapılacak.