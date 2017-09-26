GAP bölgesi ihracatında önemli artış

26 Eylül 2017

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan yatırımlar ve sulu tarımın yaygınlaşması sayesinde, bölge ihracatının son 10 yılda yüzde 164 artışla 9 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, yapılan yatırımlarla bölgenin ihracat rakamlarının artığını söyledi.

Özellikle sulamayla birlikte tarım arazilerinin veriminin arttığını belirten Karahocagil, "Sulamayla birlikte bölgede en az 5-7 kat, katma değeri yüksek ürünlerde ise 15-20 kat verim artışı oldu. Bu çerçevede gelen ürün artışı ihracata da yansıdı." dedi.

Sulama imkanlarının gelişmesinin ürünün daha ucuza üretilmesini sağladığını anlatan Karahocagil, kalite ve verim yüksekliğinin de satışta rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Hedef 20 milyar dolar ihracat

Bölgenin 2002'de ihracatının 600 milyon dolar düzeyinde olduğunu dile getiren Karahocagil, şöyle devam etti:

"2007'de 3,3 milyar dolar olan GAP bölgesinin ihracatı, bugün yüzde 164 artarak 9 milyar dolara dayanmış durumda. Buna bağlı olarak bölgenin Türkiye ihracatındaki payı da yüzde 3'ten yaklaşık yüzde 6'ya yükseldi. Yani bölgenin ihracatı hem miktar olarak hem de yüzde olarak artmış durumdadır. Bölgedeki sıkıntılar olmasaydı bu rakamlar belki daha yüksek olacaktı ama şu anda Türkiye'nin normal ekonomik durumuna paralel bir seyir var. Bölge olarak hedefimiz 20 milyar dolar ihracat, hatta 20 milyar doların da üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bölge bu potansiyele sahip. Yeni yerler sulamaya açılıyor, yeni ürünler üretiliyor, ürün deseni değişiyor. Bu ürün deseni çerçevesinde hem sanayimiz gelişecek hem hem yeni ihraç alanları ortaya çıkacak."

Pamuk üretimi tekstil ihracatını artırdı

Karahocagil, bölgede ihracat rakamlarına bağlı olarak ihracatçı firma sayısının da artığını, 2007'de bin 444 olan firma sayısının bu yıl 3 bin 300'lere yaklaştığını ifade etti.

Bölgeden, üretime bağlı olarak en çok gıda ve tekstil ürünü ihracatı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Karahocagil, şöyle konuştu:

"Bölgenin hem ciddi derecede pamuk üretmeye başlaması hem de bu üretimin Türkiye üretiminin yarısından fazla olması, tekstil üretimini artırdı. Bu da bölgenin tekstil ihraç etmesini sağladı. Bunun yanında gıda da çok yoğun ihraç edilen bir alan. Bunların yanında Adıyaman ve Diyarbakır'da bol miktarda bulunan mermerin ihracatı çok önemli yer tutmaktadır. Ayrıca tarımın gelişmesiyle birlikte tarım makinelerinin teknolojisi de gelişti. Tarım ürünlerinin çeşidinin artması tarım makineleri endüstrisini güçlendirdi. Bu nedenle tarım makineleri de ihraç ürünleri arasında yer alıyor. İnşallah bölge daha teknik ve teknolojisi yüksek ürünlerde de gelecek yıllarda kendisini gösterecek. Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 3 teknokent oluşturuyoruz. Bu teknokentlerle birlikte teknolojisi daha yüksek ürünler de üretip ihraç edeceğiz."

Kaynak: AA