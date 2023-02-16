Garanti Bankası: Kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz

Bankadan yapılan açıklamada, deprem felaketinin acısını ve zorluklarını atlatabilmek için ilk andan itibaren dayanışma ile tüm kaynakların seferber edildiği belirtilerek, "Önümüzde uzun bir yol var. Bölgeye yapılacak finansman desteğinin sürdürülebilir olması gerektiğini biliyor, bu bilinçle planlamalarımızı yapıyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemde bölgenin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Garanti BBVA ailesi adına bölgeye olan desteğimiz hakkında detayları kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru gerekmeksizin, faizsiz erteliyoruz. Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimizin ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin borçlarını 6 ay, deprem bölgesinde yer alan diğer illerde ise 1 ay faizsiz erteliyoruz. Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizle gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz. Depremden etkilenen tüzel müşterilerimize, firma özelinde; ödemesiz dönemli, uzun vadeli, çok geniş kapsamlı destek paketlerimizle finansal kaynak sağlayacağız.

Depremde en ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ve üye iş yeri POS ücreti tahsil etmeyeceğiz. Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin genel bankacılık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bankacılık işlemlerine erişim sağlamak için depremden etkilenen tüm illerin merkezinde şubelerimiz ve mobil araç şubelerimizle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin kartlarına kolay erişmesi ve hemen kullanabilmesi için mobil araç şubelerimiz dahil tüm şubelerimizden anında banka kartı ve kredi kartı teslimatı yapıyoruz."

"İlk etapta 10 milyar liralık bir finansman desteği sağlıyoruz"

Açıklamada, "Deprem bölgesinin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bölgenin temel ve barınma ihtiyaçlarını sürekli karşılıyoruz. İlk andan itibaren çalışma arkadaşlarımız ve yakınlarını deprem bölgesinin dışındaki güvenli alanlara hızlıca yerleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte bölgeye aralıksız desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Banka açıklamasında, deprem bölgesine verdikleri tüm desteklerin yanı sıra şimdi de AFAD'a 650 milyon liralık bağış yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"BBVA İspanya ve BBVA Meksika küresel ölçekte bağış kampanyalarıyla ülkemize destek oluyor. Bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu bölgeye destek olmak isteyen tüm müşterilerini kapsayan küresel ölçekte bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyada biriken bağışlar deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılacak.

Ülke olarak önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. İyileşme dönemimiz de uzun sürecek, hepimiz bunun bilincindeyiz. Bu zaman zarfında bölgenin finansal sıkıntılarını karşılamak üzere ilk etapta 10 milyar liralık bir finansman desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemin doğuracağı finansal ihtiyaçlar doğrultusunda imkanlarımızı seferber edeceğiz."