Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi’ne ödül
Garanti BBVA, IMI Conferences tarafından 18. Türkiye İletişim Merkezi Günleri kapsamında düzenlenen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri’nde "En İyi Dijital Çözüm" kategorisinde birinci oldu.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Müşteri İletişim Merkezimiz Garanti BBVA’nın en yoğun iletişim kanalı olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Müşterilerimize uçtan uca dijital bir deneyim sunduğumuz “Dijitalden Müşteri Kazanımı” , Görüntülü Görüşme Limit İşlemleri ve Parola hizmetleri ve sesli-görüntülü iletişim kanallarımıza eklediğimiz yazılı platform “Canlı Destek” hizmeti ile sunduğumuz pratik, hızlı ulaşılabilir ve ilk temasta çözüm sağlayan servislerdeki başarımızla bu ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital dönüşümde fark yaratacak projelerle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.