Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi’ne ödül

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Müşteri İletişim Merkezi­miz Garanti BBVA’nın en yoğun iletişim kanalı olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaş­tırmak üzere yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Müşterilerimize uçtan uca dijital bir deneyim sunduğumuz “Dijitalden Müşteri Kazanımı” , Görüntülü Görüşme Limit İşlem­leri ve Parola hizmetleri ve sesli-görüntülü ile­tişim kanallarımıza eklediğimiz yazılı platform “Canlı Destek” hizmeti ile sunduğumuz pratik, hızlı ulaşılabilir ve ilk temasta çözüm sağlayan servislerdeki başarımızla bu ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital dönüşümde fark yaratacak projelerle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.