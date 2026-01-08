Garanti BBVA Yatırım’dan 2026 öngörüleri: Enflasyon, faiz , dolar, Euro ve borsa tahminlerini açıkladı

Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılına ilişkin Finansal Strateji Raporu’nda döviz kurları, enflasyon, faiz, borsa ve büyümeye dair öngörülerini paylaştı.

Rapora göre 2026 yılının sonunda dolar/TL kurunun 52, Euro/TL kurunun ise 62,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kuruluş, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25, politika faizi tahminini yüzde 32 ve büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı.

Raporda şu ifadeler yer verildi:

"Türk Lirası’nda reel değerlenme devam edecek. Sıkı para politikası neticesinde TL’de bulunan reel faiz, TL’nin reel değerlenmesine yol açıyor. 2026 yıl sonu için TÜFE enflasyon tahminimiz yüzde 25, USDTRY döviz kuru tahminimiz 52 seviyesinde bulunuyor. Yani ana senaryomuzda 2026 yılında yaklaşık yüzde 21 kur yükselişi bekliyoruz. Enflasyon ve USDTRY döviz kuru yükselişi beklentilerimiz baz alınarak hesaplanan TL reel değerlenmesi 2026 yılında yüzde 6 olacak. Bu rakam 2025 yılında yüzde 10 seviyesindeydi. Makro ekonomik tahminlerimiz paralelinde Türk Lirası’nda 2025 yılına göre daha sınırlı şekilde reel değerlenmenin devam edeceğini öngörüyoruz" denildi.

Kredi notunda artış beklentisi

Raporda ayrıca, 2026 yılında Türkiye’nin kredi notunda artış yaşanabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Moody’s, S&P ve Fitch’in mevcut notlarına göre Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında olduğu belirtilen raporda "2026 yılında Türkiye kredi notunda artış görebiliriz. 2026 yılında ek not artışları yaşanması için Ortodoks politikaların devam etmesi, dezenflasyonun sürmesi, TL’de reel değerlenme, döviz rezervlerinin güçlü olması, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması gerekiyor" denildi.

Mevduat faizleri tahmini

Raporda, makro ihtiyati tedbirlerin etkisi ile TL mevduat faizlerinin politika faizinin 1-2 puan üstünde kalmaya devam edebileceği tahmininde de bulunuldu.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Mevduatın net getirisinin, 2026 yılının son çeyreğinde (stopaj oranının değişmediğini varsayarak) yüzde 25-27 aralığına gerileyebileceğini düşünüyoruz" denildi.

Borsa tarafında ise araştırma biriminin şirket değerlemeleri doğrultusunda BIST 100 endeksi için 16.100 puan öngörüsü paylaşıldı.