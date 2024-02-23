Garanti BBVA’dan ‘teknoloji fabrikası’

Mehmet Hanifi GÜLEL

Garanti BBVA, teknoloji vizyonunu ve yatırımlarını aktarmak, sektörünün en büyük teknoloji merkezi olan ve “teknoloji fabrikası” olarak nitelediği Garanti BBVA Teknoloji’yi tanıttı. Etkinlik, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Mühendislik ve Veri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ve Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu ev sahipliği yaparken, düzenlenen sunumun ardından katılımcılara Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü ve TIER IV sertifikasına sahip Garanti BBVA Veri Merkezi’nde yapıldı. Garanti BBVA’nın teknoloji vizyonunu bir kurum kültürü olarak benimseyip üzerine inşa ettiği bankacılık stratejisi ve teknolojinin bankanın büyümesindeki kilit rolünden bahseden Genel Müdür Recep Baştuğ, “Bugün bankacılık geniş kitlelere ulaştıkça, teknolojik gelişmelerle birlikte iş yapış şekillerimizde de dönüşümü zorunlu kılıyor.

Biz de Garanti BBVA olarak çevikliğimiz, inovatif çalışma kültürümüz ve güçlü teknolojik alt yapımızla sektördeki dönüşüme öncülük ediyoruz. Bu yolculukla bugün ulaştığımız yetkinlik düşünülünce sektörde fark yaratarak son 25 yılda teknolojiye yaptığımız yatırım 5 milyar doları aştı. Bu yolculukta çok önemli ekonomik değişimler yaşadık” dedi.

İşlemlerin yüzde 2’si şubeden yapılıyor

Bu yatırımlarla stratejik alanlarda büyüyebildiklerini ifade eden Baştuğ, böylece müşterilere kesintisiz, hızlı, kişiye özel bir deneyim sunduklarını söyledi. Türkiye’nin en büyük bankacılık operasyonlarını merkezileştirerek yapabildiklerini aktaran Baştuğ, “Şubelerimiz böylece daha etkin çalışabiliyor. Şubelerimizde toplam işlemlerin yüzde 2’si yapılıyor. İştiraklerimizin tamamı, bu teknoloji ve operasyon merkezinden yararlanıyor, kendi sektörlerinde bu farkı müşterilerine yansıtıyor” diye konuştu.

Garanti BBVA Mühendislik ve Veri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz de teknolojinin bankacılık hizmetlerine yansıması, müşteri beklentilerine göre değişen IT stratejileri ve bunun Garanti BBVA bünyesinde nasıl yürütüldüğü ile Garanti BBVA’nın teknoloji yolculuğundaki önemli aşamalar hakkında bilgi verdi. Kuruöz, şöyle konuştu: “Bugün fintek ekosistemi ve fintek kurumları, son yıllarda sektörümüzde sıklıkla duyduğumuz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkmaya başlayan dinamiklerin başında geliyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin önemli ve büyük finteklerinden birini hayata geçirmiş olduk.”

Garanti BBVA'dan tahvil ihracı

Garanti BBVA ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara yönelmesinin ve yatırımcıların risk iştahının artmasının ardından temerrüt seviyesinin üç basamak üzerinde kredi notuna sahip olması beklenen tahvillerin satışına çıktı. Banka 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvilleri 5 yıl sonra alım opsiyonlu olarak ihraç etti. Garanti Bankası'nın 10 yıl vadeli 500 milyon dolarlık tahvil ihracında getiri yüzde 8,375 oldu. Garanti BBVA'nın ihracı, Moody’s’in önce Türkiye’nin, daha sonra da 17 Türk bankasının kredi notlarının görünümünü yükseltmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşmiş oldu.

2 bin 400 mühendis çalışıyor

Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu, banka ve tüm iştiraklerinin ‘teknoloji fabrikası’ olan Garanti BBVA Teknoloji, 2 bin 400 kişilik mühendislik kadrosuyla, bankacılığın geleceğini tasarlamak için çalıştığını söyledi. 34 yaş ortalamasındaki çalışanlarının yüzde 41’ini kadınlar oluşturduğunu bildiren Bektaşoğlu, “Şu an organizasyonumuzda ekiplerimiz geliştirdiğimiz tüm ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını sürtünmesiz bir deneyimle karşılayabilmesi için uçtan uca tüm süreci ve görselleri tasarlıyor, sürekli izleyip ölçümleyerek iyileştirme süreçlerini yürütüyor. Diğer taraftan önemli bir gündem maddemiz elbette ki yapay zekâ. Son bir buçuk yıldır ChatGPT başta olmak üzere, GenAI dediğimiz Üretken Yapay Zekâ tüm dünyada geniş yankı uyandırdı” dedi.