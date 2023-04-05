Gaziantep iş dünyasından çağrı! Bölgeye etkin destek ve teşvik verilmesi şart

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası’ndan (GTB) mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, deprem felaketinin yaşandığı şubat ayından bu yana iki aylık seyirde Gaziantep’in ihracatında üst üste düşüş yaşandığı belirtilerek, bölgenin üretim, ihracat, istihdam ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için kamu tarafından verilen teşvik ve desteklerin artırılması gerektiği belirtildi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı imzasıyla yapılan ortak bildiride yaşanan felaket nedeniyle ihracatçının uluslararası pazarda dezavantajlı konuma geldiği vurgulanarak, “Depremi yaşadığımız şubat ayında Gaziantep’in ihracatı yüzde 42,2 oranında düşerken, Gaziantep OSB’de elektrik tüketimimiz geçen yılın şubat ayına göre yüzde 35,1 oranında azalmıştır.

Dün açıklanan mart ayı ihracat rakamlarına göre ise Gaziantep'ten yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında gerilemiştir. Ocak-mart döneminde ise Gaziantep ihracatı yüzde 13,7 oranında düşüşle 2 milyar 232 milyon 118 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. En büyük gücümüz olan ihracatımızdaki düşüş önümüzdeki günler için de endişe vericidir” ifadelerine yer verildi.

Bölge ihracatının yüzde 50’sini Gaziantep’in tek başına gerçekleştirildiğinin belirtildiği bildiride “Bölgemize yönelik çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Lojistik-tedarik, teşvik ve destekler, yeni yatırım alanları-altyapı, ihracat destekleri, istihdam ve çalışma hayatı, bankalar ve finansmana erişim, vergisel destekler ile psikolojik-sosyolojik destekler en önemli başlıkları teşkil etmektedir” denildi.

Tedarikçiniz bölgeden olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bölge ticaretinin eski günlerine kavuşması için başlatılan “Tedarikçim Deprem Bölgesinden” kampanyasının bölgenin yaralarının sarılmasında çok etkili olacağına işaret edilen bildiride, “Özellikle büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz” açıklaması yer aldı.

"Bölgenin kalkınması için üretimin ayağa kalkması şart"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mart ayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 36 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı ise mart ayında yüzde 5,7’lik azalış ile 913 milyon 665 bin dolar oldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Mart 2023’te kaydettiği 913 milyon 665 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. il olduğunu ifade ederek “Bazı bölgelerde üretim ve ihracat henüz toparlanma gösteremiyor.

Örneğin Kahramanmaraş’ta şubat ayında yüzde 60 gerileyen ihracat, martta yüzde 51 düştü. Üreticilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalıyız” dedi. Kileci; “İhracatçılar olarak 2023 için beklentimiz çok büyüktü. Ama ne yazık ki bölgemiz büyük bir felaket yaşadı.

Devletimizle birlikte sahaya inerek öncelikle insani ihtiyaçlar için çalıştık. Depremin üzerinden 50 günden fazla bir zaman geçti. Geldiğimiz bu noktada sanayimizin çarklarının yavaş yavaş döndüğünü görüyoruz. İhracatta toparlanma başladı.

Üretimin ayağa kalkmasıyla birlikte bölgenin kalkınması da tekrar başlayacaktır. Çevre illerde özellikle hasar gören sanayi üretim tesislerini eski kapasitelerine ulaştırmak bu dönem için en büyük hedeflerimiz arasındadır. Çünkü biz sanayiciler ancak üreterek ve çalışarak iyileşebiliriz.

Başta Gaziantep olmak üzere bölgemizdeki birçok şehrimizde ihracattaki azalış bu ay biraz geriledi. Yakın bir zamanda eski dönemlerimizin ihracat başarılarını yeniden kamuoyuyla paylaşacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Sanayicinin nitelikli istihdamın başka şehirlere kaymasından dertli olduğunu anlatan, Kileci, “Güvenli barınma alanlarının bir an önce oluşturulmasına binaen şehir dışına giden işçilerimizin yeniden tesislerimize döneceğini umuyoruz. Diğer bir husus ise üretim tesislerimizin aldığı zarar.

Bu kapsamda tesislerin yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin tekrar başlaması için ucuz kredi noktasında ciddi ihtiyaçlar söz konusu. Bu anlamda KOSGEB’in bölgedeki KOBİ’lere sağladığı kredi imkânları çok önemli bir destek kaynağı olmuştur. Bölgenin önceki üretim kapasitesine ulaşması için mevcut sorunların çözülmesi gerekmektedir” dedi.