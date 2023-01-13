Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'nden (GAGİAD) geçen yıl 10 milyar 523 milyon 349 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte genç girişimci ve iş insanları dikkati çekiyor. Kentin geçen yıl ki ihracatının yüzde 60'ı, GAGİAD'a üye genç girişimci ve iş insanlarınca yapıldı.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep'in yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurguladı. Gaziantep'in bu rakamlarla Türkiye'nin en önemli sanayi ve ihracat kentlerinden birisi olma unvanını güçlendirdiğini aktaran Koçer, dünyanın ekonomik sorunlarla boğuştuğu dönemde kentin sanayisi ve ihracatının adeta başarı hikayesi yazdığını ifade etti.