Gaziantep'in turizm ekonomisi masaya yatırıldı

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konferansı' düzenlendi. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, KÜN Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal katıldı.

Şahin: "Biz Paris’ten de Londra’dan da daha güvenliyiz"

Fatma Şahin yaptığı açılış konuşmasında şehrin dünyanın göz bebeği olduğunu ifade ederek, “Gençlere zor bir dönemde dünyayı emanet ediyoruz. Böyle baktığınız zaman yapmamız gereken çok iş var. Unutulmayacak işler yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı çok önemli bir miras var. Gaziantep Lisesi ve kent planlaması. Cumhurbaşkanımızın Ankara’daki Millet Kütüphanesi'ne baktığınız zaman çok önemli bir eser görüyorsunuz. Bütün gençler orada. Böyle baktığınız yerde insana yatırım yapıp, geleceği planlamamız lazım. Zor bir dönemden geçtik. Bu şehir için çok ciddi aşkımız var, sevdamız var.”

"65 milyon turist 65 milyar para"

Kentte turizm geliştirmeye ilişkin yorum yapan Şahin konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Biz ayrımcılık yapamayız, kutuplaştıramayız. Gençler bizim geleceğimiz. 65 milyon turist 65 milyar para. Bu istihdam, ihracat demek. Hedef 100 milyon. Avrupa artık yaşlanmış durumda. Şu şehrin ayağına tekerlek koyup Paris’e götürelim 100 milyon. Bizim eksiğimiz nedir? Güvenlikti. Şu anda çok daha güvenliyiz. Biz Paris’ten de Londra’dan da daha güvenliyiz. En kötüsü geride kaldı. Önümüzde çok önemli bir fırsat var. Kapadokya’da bir şey başarılmış. Şehir iç içe. Teori ve pratik iç içe. Kapadokya-Gaziantep arası turizmi artıracağız. Bu şehrin milli gelirini artıracağız.”

Çeber: "Gaziantep'te kazısı devam 5 tane arkeolojik kentimiz var"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Bu ihracat bizde de var. Bizde bu heyecanı oluşturacak şehir potansiyeli var. Burası çok önemli bir turizm potansiyeli olacak. Neyi ne kadar doğru yapacağız, nasıl yapacağız. Bu toplantının bize bunu öğreteceğinden eminiz. Bu kentte hali hazırda kazısı devam 5 tane arkeolojik kentimiz var. Bu şehrin birikimden kaynaklı 107 adet coğrafi işaretli ürünü var. 30’a yakında coğrafi işaret tescili almak üzere olan ürünü var” ifadelerini kullandı.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan da etkinlikte yaptığı konuşmada, “Pek çok açıdan eşsiz Gaziantep’in tüm turizm potansiyelini değerlendirerek dünya turizminde aranan bir destinasyon olmasına katkı verecek olmaktan onur duyuyorum. 2025 yılı içesinde tüm illerimize ilişkin çalışmalar tamamlanacak. Türkiye’nin 81 ilinin yol haritası bitirilmiş ve turizm geliştirme ajansı teslim edilmiş olacak. Gaziantep turizm ekonomisi geliştirme ve yol haritası 2030 arama konferansının verimli ve başarılı geçmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.