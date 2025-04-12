Gaziantepli evli çiftlere nakit destek müjdesi! Miktarı evlilik tarihiniz belirleyecek...

Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi sebebiyle evlenecek ve evli çiftlere nakit destek yardımı, çocuk sahibi olan ailelere de çocuk bezi ve nakdi destek sağlanacağını açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Sizlerin görüşlerine önem verdiğimiz için sosyal medya üzerinden bu konuyu sizlere sorduk ve 5 binin üzerinde yorum aldık. En çok talep edilen nakdi yardım, kültürel geziler ve ev sahibi olma isteği oldu. Bu üç talebi de gerçekleştirmek adına 10 yıl evli olana 5 bin, 15 yıl evli olana 7 bin 500 lira, 20 yıl evli olana 10 bin lira, 50 yıl evli olana 25 bin lira, ayrıca evde yaşayan her bir çocuk için de bin lira ek nakdi desteğe başlıyoruz" dedi.

İsteyenlere kültürel gezilere katılım imkanı...

Dileyen çiftlere nakdi destek yerine Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya ve Konya gibi illere düzenleyecekleri kültürel gezilere katılım imkanı sunacaklarını aktaran Tahmazoğlu, "Ayrıca ev sahibi olmak isteyenler için de yoğun bir çalışmamız var. Bu konuda müjdemizi yakında sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü toplum, mutlu aile ile mümkündür. Tüm ailelerimize mutluluk, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.