Gaziantep'te baklavaya zam yok

24 Mayıs 2018

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te günde ortalama 60 ton baklava üretiliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından sipariş alan tatlıcılar, baklavanın ana malzemelerinden fıstığa son dönemde gelen zamları ürünlerine yansıtmadı.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, fıstık stokçularının her ramazan öncesi fiyatları artırdığını, buna rağmen ürün fiyatlarında değişikliğe gitmediklerini söyledi.

Gökmen, Antep baklavasının ana malzemesinin sade yağ ve fıstık olduğuna dikkati çekerek, "Kentimiz fıstık diyarı ve gastronomi şehridir. Bu nedenle fıstıklı baklava üretmeye devam edeceğiz. Fıstık zammına rağmen baklavanın fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadık. Mübarek ramazan ayında halkımızın sofrasından baklava eksik olmasın diye zam yapmadık." dedi.

"Bu ramazan fedakarlık yapacağız"

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş da stokçulara rağmen baklavaya zam yapmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepli baklavacılar olarak fıstıklı baklavadan vazgeçmeyeceğiz. Bu ramazanda fedakarlık edeceğiz ve ürünlerimize zam yapmayacağız. Kazancımızdan fedakarlık yapacağız ve her şart altında tüketicimize, tüm halkımıza fıstıklı baklavayı tattıracağız. Fıstık zammı müşteriyi pek etkilemedi. Çünkü biz zam yapmadık, onlar da hissetmediler. İnanın bazı ürünlerde hiç kar etmiyoruz. Ama yine de fıstıklı baklavadan vazgeçmiyoruz."

"Fıstıklı baklavanın yerini hiçbir şey tutmaz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de fıstıktaki fiyat artışının özellikle ramazan ayına denk getirildiğine işaret ederek, sorunun geçici olduğunu, stokçulara ortam sağlamayacaklarını dile getirdi.

Lisanslı depoculuğun önemine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"İşin temeline baktığımızda, yapılması gereken sağlam bir çalışma var. Fıstığın birim fiyatının kayıt altına alınması gerekiyor. Şu anda kayıt dışı olduğu için bu ara dönemde, yeni mahsul çıkana kadar eski mahsul üzerinden stokçular bir rant elde etmeye çalışıyor. Bunu önlemenin tek yolu, lisanslı depoculuk ve ürüne destektir. Önümüzdeki günlerde fıstık üreticilerimizi rahatlatacak şekilde, büyük lisanslı depolar kurulacak kentimizde. Fırsatçıların eline fırsat vermemek için bu çalışmayı yapmamız gerekiyor."

Şahin, baklavanın sade yağ ve fıstıkla yapıldığını hatırlatarak, "(Çeşitliliği artıralım, fındıktan, cevizden ve bademden de baklava yapalım) böyle bir şey yok. Fıstıklı baklavanın yerini hiçbir şey tutmaz. Fıstıklı baklava üretimi devam edecektir. Bize düşen fıstığı korumak ve rekolteyi artırmaktır." dedi.

Kentte, normal baklavanın kilogramı 75 liradan, havuç dilimi baklava 80 liradan, özel kare baklava 85 liradan, yeşil sarma ve bülbül yuvası baklava ise ortalama 110 liradan satılıyor.

Kaynak: AA