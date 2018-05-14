Gazprom'dan Türk Akımı açıklaması

14 Mayıs 2018

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom'un yardımcı CEO'su Vitaly Markelov Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hattın inşası hakkında Türkiye ile görüştüklerini belirtti.

Markelov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Akımı doğalgaz hattı projesinde ikinci hattın rotası için kararın yakında verileceğini söyledi.

Rusya olarak projede ikinci hattın inşası için oldukça istekli olduklarını vurgulayan Markelov, “Türk Akımı’nda ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için Türkiye ile görüşüp gerekli istişareleri yürütüyoruz” dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Kaynak: Reuters