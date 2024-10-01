Gecelik faiz politika faizinin üzerine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizler dün yeniden politika faizinin üzerine çıktı.

Likidite fazlası 200 milyar liranın altına geriledi

TCMB'nin 1,2 milyar dolara yaklaşan ters swap işlemi ve zorunluk karşılık kararının da etkisiyle gecelik faiz geçen haftaki yüzde 47'li seviyelerden dün yüzde 50,6 civarına yükseldi. Likidite fazlası 400 milyar TL'den 200 milyar TL'nin altına geriledi.

TL likidite fazlası yaratan ana unsur ise TCMB'nin ilk çeyrek sonundan beri 95 milyar dolara yaklaşan rezerv birikiminin yarattığı TL olmaya devam ediyor.

Bankacılar bu tutara ek olarak geçen hafta TCMB'nin net rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Hesaplamalara göre toplam rezerv ise 1 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşacak.