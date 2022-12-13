Gelecek 20 yılda ciddi rekabet göreceğiz

İntel'in eski Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz ABD ile Çin arasındaki çip meselesinin ciddi bir stratejik konu olduğunu, pandemiyle beraber 2021'de dünyada yeterli çip olmamasının ABD ekonomisinde 240 milyar dolar zarara mâl olduğunu dile getirdi.

Çip sıkıntısı nedeniyle Amerikalıların arabalardan bilgisayarlara kadar pek çok ürüne ulaşamaz hale geldiğini söyleyen İldeniz, gelecekteki bir kritik konunun da Çin'in yayılmacı politika söylemiyle Tayvan'ın tehlike altında olması olduğunu açıkladı.

Ayşegül İldeniz Bloomberg HT'deki röportajında "Dünya çip üretiminin yaklaşık üçte ikisini Güney Kore ve Tayvan yapıyor. ABD çip üretimindeki liderliğini kaybetti. Nihayetinde, çipin olmayışı ve tedarik zincirinde yaşanan problemi çözmek için ABD Kongresi ciddi bir destek paketi geçirdi" değerlendirmesini yaptı.

İldeniz Çin'in eğitim, AR-GE ve bilime nerdeyse 600 milyar dolarlık yatırım yaptığını dile getirdi.

"TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI 5.2 MİLYONA ULAŞTI"

Teknoloji sektöründe işten çıkarmaların zaman zaman olduğunu söyleyen İldeniz, 2001, 2008 ve 2010'lu yılların başlarında işten çıkarmaların olduğunu hatırlattı. Covid öncesi teknoloji sektöründe 4.7 milyon çalışan sayısının bugün 5.2 milyon kişiye ulaştığını söyleyen İldeniz, geçen sene Amazon'un yarım milyon kişiyi işe aldığını söyledi.

Teknoloji şirketlerinin en parlak beyinleri işe almak ve rekabetçi olmak için çaba sarf ettiğini belirten İldeniz, ileride resesyon tehlikesi zamanlarında dengelemenin şirketler için önemli olduğunu söyledi. İldeniz, işten çıkarılan kişilerin startup işine girdikleri ve yepyeni gelecek kurduklarını hatırlatarak "Önceki dalgalanmalarla yepyeni teknolojiler ortaya çıkmıştır" dedi

Türk girişimcilere önerilerini sıralayan İldeniz, "Global ölçeklenebilir problemleri çözmeye çalışmalarını, 8 milyar kişinin sorunlarına odaklanarak herkesin kullanabileceği ürün ve servise odaklanmalarını ve sağlık, iklim krizi, enerji gibi konularda makro problemlere öncelik vermelerini tavsiye ediyorum" dedi.

İldeniz ayrıca, yapay zeka, robotlaşma konusunda çalışmaların önemi ve bununla ilgili hizmet ve ürünlere de öncelik verilmesinin değerli olacağını dile getirdi