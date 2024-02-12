'GELECEKSEN GEL ARTIK!', iş dünyasını sürdürülebilir başarıya odaklayacak

Dünya Gazetesi’nin öncülüğünde, Türkiye'nin ilk İş Fütüristi, Ekonomist, ödüllü iş insanı Ufuk Tarhan ve kelime yarışması Dağarcık Düellosu'nun (DaDü) sevilen yüzü, aynı zamanda yapımcısı Ali İhsan Varol, Anadolu'daki iş insanlarını ve çalışanları geleceğe hazırlamak amacıyla “GELECEKSEN GEL ARTIK!” adını taşıyan bir kurumsal turneye çıkıyor.

Tarhan ve Varol tarafından özel olarak ve alanında bir ilk olarak tasarlanan bu turne formatındaki etkinlik, iş dünyasında gelecek için yenilikçi bakış açıları ve stratejiler geliştirme, geleceğin iş modellerine adaptasyon, yetkinliklerin dönüşümü ve sürdürülebilir başarı için gerekli becerileri kazandırma hedefiyle tasarlandı.

Yenilikçi format ve eğitici içerik bir arada

Ufuk Tarhan ve Ali İhsan Varol tarafından hazırlanan eğlenceli ve eğitici formatla, katılımcılara geleceğe dair yenilikçi bir vizyon sunulacak. Program, iş dünyasının gelecekte karşılaşabileceği zorluklara yenilikçi çözümler üretmeyi ve fırsatlar yaratmayı, teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı ve iş devamlılığını sağlamak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Farklı şehirlerde yapılacak turneyi; şirketler, kurumlar, ticaret ve sanayi odaları, birlikler, dernekler ve sektörel topluluklar, çalışanları, müşterileri, paydaşları, üyeleri için bu özel etkinliği düzenleyebilir.

Yöneticiler, iş insanları, çalışanlar, öğrenciler, iş arayanlar, yatırımcı ve girişimcilerle, akademisyenler de şehirlerindeki etkinliğe katılabilir.

Etkinlik, iki bölümden oluşuyor: İlk bölümde Ufuk Tarhan ve Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, geleceğin iş dünyası ve ekonomi, T-İnsan modeli, gelecek planlaması gibi konuları kapsayan bir panel ve soru-cevap oturumu sunacak. İkinci bölümde ise Ali İhsan Varol’un sunumuyla Dağarcık Düellosu (DaDü) kelime yarışmasını gerçekleştirilerek, katılımcılara keyifli bir öğrenme deneyimi yaşatılacak.