Gelirini 5 kat artırıp Unicorn olacak
KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm üreten Figorpara, 2024 yılında gelirlerini5 kat artırmayı hedefliyor. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, 2024 yılının kendileri için unicorn olma hedefi doğrultusunda hızlı büyüyecekleri bir yıl olacağını söyledi.
Birol BOZKURT
Türkiye’de finansal teknolojiler büyümeye devam ediyor. Onlardan biri olan Figopara, firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Figopara, teknolojik çözümleriyle KOBİ’lerin, işletmelerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasına aracılık ediyor. Türkiye’de benzeri olmayan bir iş modeliyle, şirketlerin erken tahsilat yapabilecekleri alternatif bir finansman modeli sunduklarını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Kurulduğumuz günden bugüne 80 binin üzerinde faturanın işlemine aracılık ederken, 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin önde gelen 20’den fazla bankası ve 10’un üzerinde finansal kuruluşuyla çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en büyük tedarik zincirine sahip holdingleri ve markaları Figopara’yı kullanıyor” dedi.
Alternatif finansman modellerine ilgi artıyor
Figopara, 2023 yılının ilk yarısında işlem büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 7 kat artırırken, aracılık ettiği finansmanı da 2 katına taşıdı. 2023 yılının ilk yarısında hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Figopara CEO’su Bahar, “Yılın ikinci yarısında global büyümemiz ivme kazanırken, platformumuza katacağımız yeni hizmetler ile KOBİ’lerin Super App’i olma yolunda da adımlarımızı hızlandıracağız” dedi. Bahar, ayrıca, “Şirketler için tahsilat problemi ve finansmana erişim temel sorun olmaya devam ediyor. Alternatif finansman modelleri tam da bu noktada daha önemli hale gelirken, FinTek’ler önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Figopara verileri de bunu gösteriyor. 2023 yılının ilk 6 ayında KOBİ Finansmanı’nda yeni müşteri sayımızda yüzde 76 artış olurken, Tedarikçi Finansmanı’nda yeni alıcı sayımız ise 3 kat arttı” diye konuştu.
2023 yılını değerlendiren Koray Bahar, “Bu yıl gobal büyümemize hız katarken, teknolojimizi geliştirmeye odaklandık ve ekibimizi büyüttük. 2023 yılının ilk yarısında Dubai’deki yapılanmamızı tamamlandık. Lisans satın alarak hem ihracat faktoring hizmeti veriyor hem de tedarikçi finansmanı işlemi yapıyoruz. 2023 yılını bir önceki yılla kıyasladığımızda hacimde 2,5; kat gelirde ise 5 kat büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. 2024 yılında istihdamımızı ise 2023’e göre 2 kat artırmayı planlıyoruz. KOBİ’lerin ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamasına aracılık edecek, teknoloji temelli finansal çözümler üretme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024, Unicorn olma hedefi doğrultusunda hızlı büyüyeceğimiz bir yıl olacak” diye konuştu.
Geleneksel bir modelde işleyen Tedarikçi Finansmanı hizmetimize ‘alacak’ kısmını da ekleyerek büyük ve orta boy işletmelerin tek bir yerden alacak, borç, bayii ve kanal yönetimi yapabileceği, Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile de ana firma-bayi ticaretinin finansmanına aracılık edeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Dolasıyla 2024 yılı ürünlerimizi çeşitlendireceğimiz önemli bir yıl olacak. Öte yandan 2024 yılının son çeyreğinde yeni bir yatırım turunu kapatmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımla birlikte çalıştığımız banka ve finansal kuruluşlarla iş birliklerimizle işletmelere ayrılan limit tutarlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Banka ve finansal kuruluşlarla yeni iş birliği fırsatlarını kovalayacağız.
“KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm oluyoruz”
Tahsilat ve buna bağlı olarak sağlıklı nakit akışı yönetimi işletmeler için bugün en kritik iki konu olduğuna dikkat çeken Koray Bahar, “Bu ihtiyacı karşılayacak alternatif finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak ise bizim ana odağımız. Teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle hem alıcı hem de tedarikçi firmaları operasyonel yükten kurtarırken, kolay, hızlı ve güvenilir yoldan finansmana erişimlerine aracılık ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde işletmeler, KOBİ’ler kolay ve hızlı bir şekilde nakde ulaşırken, acil finansman ihtiyacını karşılarken, üretimlerini ve hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyor” ifadelerini kullandı.