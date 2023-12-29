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Gelirini 5 kat artırıp Unicorn olacak

KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm üreten Figorpara, 2024 yılında gelirlerini5 kat artırmayı hedefliyor. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, 2024 yılının kendileri için unicorn olma hedefi doğrultusunda hızlı büyüyecekleri bir yıl olacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Birol BOZKURT

Türkiye’de finansal tek­nolojiler büyümeye de­vam ediyor. Onlardan biri olan Figopara, firmaların işletme sermayesini genişlet­mek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Figopara, tek­nolojik çözümleriyle KOBİ’le­rin, işletmelerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşması­na aracılık ediyor. Türkiye’de benzeri olmayan bir iş mode­liyle, şirketlerin erken tahsilat yapabilecekleri alternatif bir finansman modeli sundukla­rını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Kurulduğumuz günden bugü­ne 80 binin üzerinde faturanın işlemine aracılık ederken, 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin ön­de gelen 20’den fazla bankası ve 10’un üzerinde finansal ku­ruluşuyla çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en büyük tedarik zincirine sahip holdingleri ve markaları Figopara’yı kullanı­yor” dedi.

Alternatif finansman modellerine ilgi artıyor

Figopara, 2023 yılının ilk yarısında işlem büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 7 kat artırır­ken, aracılık ettiği finansmanı da 2 katına taşıdı. 2023 yılının ilk yarısında hedefleri doğrul­tusunda büyümeye devam et­tiklerini vurgulayan Figopara CEO’su Bahar, “Yılın ikinci ya­rısında global büyümemiz iv­me kazanırken, platformumu­za katacağımız yeni hizmet­ler ile KOBİ’lerin Super App’i olma yolunda da adımlarımı­zı hızlandıracağız” dedi. Ba­har, ayrıca, “Şirketler için tah­silat problemi ve finansmana erişim temel sorun olmaya de­vam ediyor. Alternatif finans­man modelleri tam da bu nok­tada daha önemli hale gelirken, FinTek’ler önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Figopara ve­rileri de bunu gösteriyor. 2023 yılının ilk 6 ayında KOBİ Fi­nansmanı’nda yeni müşteri sa­yımızda yüzde 76 artış olurken, Tedarikçi Finansmanı’nda ye­ni alıcı sayımız ise 3 kat arttı” diye konuştu.

2023 yılını değerlendiren Koray Bahar, “Bu yıl gobal bü­yümemize hız katarken, tek­nolojimizi geliştirmeye odak­landık ve ekibimizi büyüttük. 2023 yılının ilk yarısında Du­bai’deki yapılanmamızı ta­mamlandık. Lisans satın ala­rak hem ihracat faktoring hizmeti veriyor hem de teda­rikçi finansmanı işlemi ya­pıyoruz. 2023 yılını bir önce­ki yılla kıyasladığımızda ha­cimde 2,5; kat gelirde ise 5 kat büyüme ile kapatmayı plan­lıyoruz. 2024 yılında istihda­mımızı ise 2023’e göre 2 kat ar­tırmayı planlıyoruz. KOBİ’le­rin ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamasına ara­cılık edecek, teknoloji temelli finansal çözümler üretme he­defiyle çalışmalarımızı sürdü­rüyoruz. 2024, Unicorn olma hedefi doğrultusunda hızlı bü­yüyeceğimiz bir yıl olacak” di­ye konuştu.

Geleneksel bir modelde işle­yen Tedarikçi Finansmanı hiz­metimize ‘alacak’ kısmını da ekleyerek büyük ve orta boy iş­letmelerin tek bir yerden ala­cak, borç, bayii ve kanal yöne­timi yapabileceği, Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile de ana firma-bayi ticaretinin finansmanına aracılık edece­ğimiz bir noktaya geleceğiz. Dolasıyla 2024 yılı ürünlerimi­zi çeşitlendireceğimiz önemli bir yıl olacak. Öte yandan 2024 yılının son çeyreğinde yeni bir yatırım turunu kapatmayı he­defliyoruz. Yeni yatırımla bir­likte çalıştığımız banka ve fi­nansal kuruluşlarla iş birlik­lerimizle işletmelere ayrılan limit tutarlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüre­ceğiz. Banka ve finansal kuru­luşlarla yeni iş birliği fırsatları­nı kovalayacağız.

“KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm oluyoruz”

Tahsilat ve buna bağlı olarak sağlıklı nakit akışı yönetimi iş­letmeler için bugün en kritik iki konu olduğuna dikkat çeken Koray Bahar, “Bu ihtiyacı kar­şılayacak alternatif finansman kaynaklarına erişimi kolaylaş­tırmak ise bizim ana odağımız. Teknolojinin tüm olanakların­dan yararlanarak hayata geçir­diğimiz hizmetlerimizle hem alıcı hem de tedarikçi firmala­rı operasyonel yükten kurta­rırken, kolay, hızlı ve güvenilir yoldan finansmana erişimleri­ne aracılık ediyoruz. Geliştir­diğimiz teknoloji sayesinde iş­letmeler, KOBİ’ler kolay ve hızlı bir şekilde nakde ulaşırken, acil finansman ihtiyacını karşılar­ken, üretimlerini ve hizmetleri­ni kesintisiz bir şekilde sürdü­rebiliyor” ifadelerini kullandı.