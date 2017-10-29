"Gemlik zeytini" Katar yolcusu

29 Ekim 2017

Sofralık zeytin ve zeytinyağının önemli üreticilerinden olan, son yıllarda ihracat yaptığı ülke sayısını artıran Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), "Gemlik" tipi zeytinin Katar'a ihraç çalışmalarında sona geldi.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı açıklamada, Marmarabirlik'in sektöre öncülük eden bir konumda olduğunu vurguladı.

Geçen yıl sofralık zeytin tebliğinde tanedeki tuz oranının yüzde 7'lere çekilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldığını anımsatan Asa, "Aslında bunu Marmarabirlik 2 yıl önce yapmıştı. Şu an yüzde 2 tuz oranı bulunan 'diyet' diyebileceğimiz ürünlerimiz de bulunuyor. Bu ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderir hale geldik." dedi.

Asa, "Gemlik tipi" sofralık zeytinin dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri arasında yer aldığını, 54 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İhracat yaptığımız ülkeler arasında Katar yoktu. Son dönemlerde devlet büyüklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Katar'a girme yolunda bir ilerleme katettik. Katar'daki yerel ve ulusal zincir mağazalarla görüşmelerimiz oldu. Sevkiyatlarımız kısa sürede gerçekleşecek. Marmarabirlik artık siyah sofralık zeytin türevleri adıyla anılan bir marka olmaktan çıkmıştır. Zeytin türevlerinin her çeşidi bulunan bir marka haline gelmiştir. İnşallah Marmarabirlik'in ihracat yaptığı ülke sayısı her geçen yıl artacak dolayısıyla ihracat miktarı da katlanarak devam edecektir."

Numuneler gitti lezzeti beğenildi

Katar'a, Gemlik tipi zeytin numunelerinin gönderildiğini dile getiren Asa, "Zeytinimizin lezzeti konusunda olumlu bir geri dönüş oldu. Yaptığımız ziyaretler neticesinde bununla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yıl sonuna kadar Gemlik zeytini Katar sofralarında yer alacak." dedi.

Kaynak: AA