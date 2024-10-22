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Genç işsizliğine çözüm: Saatlik çalışma modeli gündemde

 NEET kategorisindeki gençlerin ekonomik ve sosyal yapının sürdürülebilirliğinin en önemli sorunu olduğunu söyleyen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KOSAM’ın raporunda öne çıkan saatlik çalışma modelinin gençlerin iş gücüne katılımını hızlandıracağını belirtti.

Dünya Gazetesi
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Kalkınma Odaklı Strate­jik Araştırmalar Merke­zi (KOSAM), son yıllar­da tüm dünyada olduğu gibi Tür­kiye’de de tartışılır hâle gelen “ne eğitimde ne istihdamda bulu­nan gençler” konusunu ele aldığı “Testi Kırılmadan NEET’lere Ne Yapılmalı?

Saatlik Çalışma Çö­züm mü?” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporun ardından Kon­ya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kısaca NEET (Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan Gençler) olarak tanımlanan 15- 24 yaş arasındaki işsiz ve eğitim­de aktif olmayan genç sayısının endişe verici seviyelere ulaştığını belirterek, KOSAM’ın hazırladı­ğı raporun, yerel ve ulusal düzey­de ciddi farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Esnek çalışma modelleri gençlerin iş gücüne katılımını artıracak

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk KOSAM tarafın­dan hazırlanan “Testi Kırılma­dan NEET’lere Ne Yapılmalı? Sa­atlik Çalışma Çözüm Mü?” rapo­ru ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Gelişmekte olan ülkelerde, NE­ET kategorisindeki genç sayısı gi­derek artmakta, bu durum, küre­sel ekonomik sorunlar arasında önemli yer tutmaktadır.

Raporu­muzda, Türkiye ve dünya gene­lindeki NEET kapsamına giren gençlere dair veriler ele alındı. Ülkemizin, ilgili politikaları ken­di koşullarına göre uyarlaması, daha fazla çaba göstermesi, dü­zenlemelerin NEET gençlerinin farklı ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması ve veri odaklı des­teklenmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır” dedi.

Türkiye’de NEET gençleri­nin artışı ele alınarak saatlik ça­lışma modeli önerisi getirdikle­rini ifade eden Başkan Öztürk, “Bu esnek çalışma biçimi, genç­lerin iş gücüne entegrasyonunu hızlandırırken, işverenlere de es­neklik sunmaktadır. Ayrıca, NE­ET gençlerin, sertifikalı mesleki eğitimler ile desteklenmeleri ge­rekmektedir.

Esnek çalışma mo­dellerinin tercih edilmesi dikkate alındığında, akort veya parça ba­şı ücret bazlı çalışma gibi alter­natif çözümler de ciddi önem ta­şımaktadır. Gençler, her konuda kısa zamanlı odaklanma çağında yaşadıkları için uzun süreli işler­den ziyade saatlik veya parça baz­lı işlere yönelmektedir. Aslında bu durum, NEET gençler için ye­ni fırsatlar sunmaktadır.

Raporu­muz, saatlik/parça bazlı çalışma modelini önceleyen, gençlerin iş­gücü dinamikleri ve yaşam tarz­larının değişimiyle birlikte esnek çalışma modellerine olan talebi de incelemektedir. Bu modelin et­kinliği için, bağımsız çalışan hak­larını düzenleyen bir yasal çer­çeve, uygun sigorta sistemleri ve şeffaf vergilendirme gerekmekte­dir. Sonuçta ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olmayan genç­ler için, kapsamlı planlama ve ya­sal düzenlemeler içeren saatlik çalışma modeli, farklı ve yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkmakta­dır” şeklinde konuştu.

İş hayatı ve eğitim arasında köprü

 -İş ve akademi dünyasını il­gilendiren çözüm önerilerinin yer aldığı raporda öne çıkan başlıklar şöyle;

-Değişen işgücü dinamiklerine uygun olarak esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesi ve bağımsız çalışanların haklarını koruyan yasal çerçeveler oluşturulmasını içeren saatlik/ parça bazlı çalışma modeli,

-Her şehrin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş NEET entegrasyon programları oluşturulmasına, gençlerin eğitim ve işgücüne katılımlarını artırmak için yerel çözümler aranmasına yönelik şehir bazlı NEET programları,

-İşletmelerle okullar arasındaki iş birliğinin artırılmasını, staj programları ve mentorluk programları gibi uygulamalarla gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını destekleyecek iş hayatı ve eğitim entegrasyonu,

-Dijital okur-yazarlık eğitimleri ve farklı bilgi beceri paketleri içeren dijital eğitim programları.