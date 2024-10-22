Genç işsizliğine çözüm: Saatlik çalışma modeli gündemde

Kalkınma Odaklı Strate­jik Araştırmalar Merke­zi (KOSAM), son yıllar­da tüm dünyada olduğu gibi Tür­kiye’de de tartışılır hâle gelen “ne eğitimde ne istihdamda bulu­nan gençler” konusunu ele aldığı “Testi Kırılmadan NEET’lere Ne Yapılmalı?

Saatlik Çalışma Çö­züm mü?” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporun ardından Kon­ya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kısaca NEET (Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan Gençler) olarak tanımlanan 15- 24 yaş arasındaki işsiz ve eğitim­de aktif olmayan genç sayısının endişe verici seviyelere ulaştığını belirterek, KOSAM’ın hazırladı­ğı raporun, yerel ve ulusal düzey­de ciddi farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Esnek çalışma modelleri gençlerin iş gücüne katılımını artıracak

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk KOSAM tarafın­dan hazırlanan “Testi Kırılma­dan NEET’lere Ne Yapılmalı? Sa­atlik Çalışma Çözüm Mü?” rapo­ru ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Gelişmekte olan ülkelerde, NE­ET kategorisindeki genç sayısı gi­derek artmakta, bu durum, küre­sel ekonomik sorunlar arasında önemli yer tutmaktadır.

Raporu­muzda, Türkiye ve dünya gene­lindeki NEET kapsamına giren gençlere dair veriler ele alındı. Ülkemizin, ilgili politikaları ken­di koşullarına göre uyarlaması, daha fazla çaba göstermesi, dü­zenlemelerin NEET gençlerinin farklı ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması ve veri odaklı des­teklenmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır” dedi.

Türkiye’de NEET gençleri­nin artışı ele alınarak saatlik ça­lışma modeli önerisi getirdikle­rini ifade eden Başkan Öztürk, “Bu esnek çalışma biçimi, genç­lerin iş gücüne entegrasyonunu hızlandırırken, işverenlere de es­neklik sunmaktadır. Ayrıca, NE­ET gençlerin, sertifikalı mesleki eğitimler ile desteklenmeleri ge­rekmektedir.

Esnek çalışma mo­dellerinin tercih edilmesi dikkate alındığında, akort veya parça ba­şı ücret bazlı çalışma gibi alter­natif çözümler de ciddi önem ta­şımaktadır. Gençler, her konuda kısa zamanlı odaklanma çağında yaşadıkları için uzun süreli işler­den ziyade saatlik veya parça baz­lı işlere yönelmektedir. Aslında bu durum, NEET gençler için ye­ni fırsatlar sunmaktadır.

Raporu­muz, saatlik/parça bazlı çalışma modelini önceleyen, gençlerin iş­gücü dinamikleri ve yaşam tarz­larının değişimiyle birlikte esnek çalışma modellerine olan talebi de incelemektedir. Bu modelin et­kinliği için, bağımsız çalışan hak­larını düzenleyen bir yasal çer­çeve, uygun sigorta sistemleri ve şeffaf vergilendirme gerekmekte­dir. Sonuçta ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olmayan genç­ler için, kapsamlı planlama ve ya­sal düzenlemeler içeren saatlik çalışma modeli, farklı ve yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkmakta­dır” şeklinde konuştu.

İş hayatı ve eğitim arasında köprü

-İş ve akademi dünyasını il­gilendiren çözüm önerilerinin yer aldığı raporda öne çıkan başlıklar şöyle;

-Değişen işgücü dinamiklerine uygun olarak esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesi ve bağımsız çalışanların haklarını koruyan yasal çerçeveler oluşturulmasını içeren saatlik/ parça bazlı çalışma modeli,

-Her şehrin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş NEET entegrasyon programları oluşturulmasına, gençlerin eğitim ve işgücüne katılımlarını artırmak için yerel çözümler aranmasına yönelik şehir bazlı NEET programları,

-İşletmelerle okullar arasındaki iş birliğinin artırılmasını, staj programları ve mentorluk programları gibi uygulamalarla gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını destekleyecek iş hayatı ve eğitim entegrasyonu,

-Dijital okur-yazarlık eğitimleri ve farklı bilgi beceri paketleri içeren dijital eğitim programları.