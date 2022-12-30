Genç yazılımcılar Hack to the Future'da buluşuyor

Dijital kolaylaştırır yaklaşımıyla bankacılık sektöründe öncü bir rol üstlenen VakıfBank, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikten dijital bankacılık kullanım deneyimi ve tasarımına, yeni nesil müşteri iletişiminden yenilikçi ürün ve hizmetlere yönelik çözüm önerilerine dek pek çok alanda, genç yazılımcıları ve tasarımcıları bir araya getiriyor.

Yarışmaya katılacak ekipler, yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik başlıklarında, inovatif fikirler üreterek projelendirecekler.

"Geleceğin finans dünyasında öncü olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sektördeki yeniliklere hızlı adapte olmak ve müşterilerin dijitalleşmeyle değişen beklentilerini karşılayabilmek için yeni teknolojileri kullanma kabiliyetinin önemini vurguladı.

Açık bankacılık, dijital para birimleri, yapay zeka, IoT ve büyük veri gibi teknolojiler başta olmak üzere, sektörde uzun zamandır büyük bir dönüşümden söz ettiklerini belirten Üstünsalih, "VakıfBank olarak, AR-GE merkezimizde tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizle dijitalleşme alanında rekabeti üst seviyelere taşırken gençlerle birlikte yeni projeler üretmeye ve geleceğin finans dünyasında öncü olmaya devam edeceğiz. Bu yıl dördüncü defa düzenlediğimiz 'Hack to the Future' etkinliğimiz de bunun en açık kanıtı. Finans dünyasının geleceğini yazmak isteyen gençleri hackathon etkinliğimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, geleceğin bankacılığını kurgulayacak fikirleri olan ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla ortaya koydukları yaratıcılıklarını, projeye dönüştürmek isteyen adaylar 19 Ocak’a kadar https://hacktothefuture.com.tr/ adresinden başvuruda bulunabilecekler.

İlk defa VakıfBank hackathon organizasyonunda hayata geçirilen dijital finans çözümleri, 3-5 Şubat'ta alanlarında uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek ve toplam 170 bin TL tutarında ödül dağıtılacak.