General Electric, Gebze'de uçak motoru parçası geliştirecek

17 Kasım 2018

General Electric (GE), uçak motoru parçası tasarımı ve geliştirmesi amacıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde GE Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri ArGe Laboratuvarı kurdu.

Laboratuvarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tesisin, General Electric'in küresel bazdaki üç laboratuvarından biri olduğunu söyledi.

Katmanlı üretim alanında hem malzeme hem de farklı geometrilerin Ar-Ge'sinin yapılacağı bu laboratuvarda, Türkiye menşeli tasarımların geliştirileceğini aktaran Bakan Varank, bu tasarımların, havacılıktan otomotive, beyaz eşyadan enerjiye pek çok farklı alanda kullanılabileceğini ve yüksek katma değerli üretim önceliğine doğrudan hizmet edeceğini kaydetti.

Bakan Varank, yeni teknolojilerin, hayatın her alanına yoğun bir biçimde dahil olmaya devam ettiğini, esnek, hızlı ve verimli çalışan dijital tabanlı yeni üretim modellerinin geliştiğini söyledi. Katmanlı üretim teknolojilerinin, bu süreçte en yoğun kullanılan yöntemlerden biri olduğunu aktaran Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Geleneksel tasarımın ötesine geçen, hızlı prototipleme, ürün optimizasyonu, fonksiyonellik ve düşük maliyetin bir arada olduğu bir modelden bahsediyoruz. Bu teknolojinin güçlü olduğumuz sanayi dallarında kullanılmasıyla potansiyelimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz. Görece zayıf olduğumuz alanlardaysa bu yolla yeni bir sıçrama imkanı oluşturmamız mümkün."

"Türk mühendisler yurda geri döndü"

Bakan Varank, 70 yıldır Türkiye'de bulunan General Electric'in, 5 ilde 500'ü Ar-Ge mühendisi olmak üzere 2 bin 300 kişiyle faaliyet gösterdiğini, havacılık, sağlık, enerji ve ulaştırma olmak üzere, pek çok alanda yüksek katma değerli üretim ve Ar-Ge gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'deki Ar-Ge merkezini, firmanın diğer merkezlerinden ayıran özelliğinden de bahsedeceğini anlatan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şöyle ki firmanın dünyadaki diğer merkezlerinde çalışan kadın mühendis oranı yüzde 9 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 26'ya ulaştığını görüyoruz. Aldığım bilgilere göre, 15'ten fazla Türk mühendis burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü."

Birkaç gün önce kamuoyuyla paylaştıkları "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programıyla yerli ve yabancı üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunacaklarını vurgulayan Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemize gelen araştırmacılar, sadece üniversite bünyesinde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Bu programla Türkiye'yi istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."

"Yatırım tutarı 15 milyon doları aştı"

GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Aybike Molbay da katmanlı imalat teknolojisinin öncüsü ve deneyimli bir kullanıcısı olarak, katmanlı imalat parça ve sistemlerinin tasarım ve üretimi konusunda derin bilgi sahibi olduklarını vurguladı.

Bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübelerini Amerika ve İtalya'dan sonra Türkiye'ye taşımaktan gurur duyduklarını ifade eden Molbay, şunları söyledi:

"18 yıldır havacılık endüstrisinin gelişimi için ileri mühendislik ve teknoloji programları yürüttüğümüz GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi'nde bugün 400'den fazla yetkin Türk mühendis çalışıyor. Merkez için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımımız, bu laboratuvar ile toplamda 15 milyon doları aştı. Küresel bir ekibin parçası olarak teknoloji geliştirme programları yürüteceğimiz GE Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri ArGe Laboratuvarı'nda, uçak motoru parçalarının katmanlı imalat teknolojilerine uygun tasarım ve geliştirme çalışmalarına dünya standartlarında katkı sunacağız."

Kaynak: AA