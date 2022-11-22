Genoride yatırımcılarını arıyor

Günümüzde, yetişkinler için piyasada birçok farklı yapıda elektrikli bisiklet bulunuyor. Bununla birlikte ihtiyaca rağmen çocuklar için üretilmiş bir elektrikli bisiklet veya batarya destekli pedallı bir araç bulunmuyor. Destek hala ebeveynler tarafından bisikletin arkasından iterek ve gidonu elle tutarak veriliyor. Bir teknoloji ve üretim projesi olan Genoride elektrikli bisiklet, kendine özgü pedal gücü aktarım teknolojisi ile geleneksel bisiklet sürüş sistemlerinden tamamen farklı, jeneratif sürüş olarak isim verilen sistem ile çocukları da artık elektrik destekli sürüş imkanına, ulaşılabilir maliyetlerle kavuşturuyor. Çocuklar Genoride ile bisiklet sürmeyi piyasadaki diğer ürünlerden çok daha hızlı öğrenebiliyor, öğrenirken eğlenebiliyor, motor becerilerini geliştirebiliyor. Ebeveynler ise inovatif özelliklerin de yardımıyla Genoride App’i kullanarak ürünü çocuklarının ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyor.

2023 yılına kadar dünya genelinde dolaşımdaki toplam elektrikli bisiklet sayısının 300 milyona ulaşması beklenirken, bu beklenti 2019’daki 200 milyon olan rakama kıyasla yüzde 50’lik bir artış anlamına geliyor. Ülkemiz açısından ihracat potansiyeli son derece yüksek olan bu gelişen pazarda çocuklara yönelik bir hizmet sunan Genoride, hareket kabiliyetini artırmak üzere yatırımcılarını arıyor. Girişim şirketi Türkiye’nin en aktif kitle fonlama platformu fonbulucu’da çıktığı yatırım turunda şirket paylarının yüzde 8’ini yatırımcılara arz ederek 4 milyon 650 binTL fon toplamaya çalışacak.

Girişimin kurucu ortağı Gökhan Yağcı’nın 1 milyon TL sermaye ile platform üzerinden kampanyasına yatırım yapacağı yatırım turunun başlama tarihi olan 21 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %25 fazladan pay verilecek. Ek paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Tur, 20 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

2024 yılında Avrupa’dan siparişler almayı öngörüyor

Fonlamanın başarıyla tamamlanması halinde yeni şirketini kuracak olan Genoride, mevcut finansal imkanlarını da aktararak seri üretimi gerçekleştireceği kapalı alanı kiralayacak. Genoride, son prototipinin testlerini ve sertifikasyonunu tamamladıktan sonra 2023 yılında seri üretime geçecek. Sadece yurt içinde piyasaya sürülecek olan ilk parti üretimiyle teknolojinin doğrulanması ve gerekli görülen noktalarda ürünün geliştirilmesi amaçlanıyor. Girişim şirketi satışı gerçekleşmiş, belgelendirmeleri tamamlanmış ve ürünleri aktif olarak kullanılan bir marka olarak 2023 yılının dördüncü çeyreğinde montaj hattını geliştirecek. Genoride, 2024 yılında Avrupa’dan siparişler alacağını öngörürken, aynı yıl çıkacağı ikinci yatırım turunun ardından sektördeki öncü firmalara veya yurt dışı yatırım fonlarına kısmi exit yaparak global yolculuğuna başlayacak.

Yatırım turu hakkında konuşan Genoride Kurucu Ortağı ve CTO’su Gökhan Yağcı, “Planladığımız gelecek hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için öz sermayemizin yeterli olamayacağını tespit ettik ve buna uygun olarak da yatırım alma kararı verdik. Ürünle ilgili geliştirmelerin tamamlanabilmesi, seri imalat hatlarının kurulabilmesi, pazarda oluşacak talebi karşılayacak şekilde ölçeklendirmenin yapılabilmesi için de bu sermayeye ihtiyaç duyuyoruz. Ürünümüz son kullanıcıya hitap ediyor. Kitle fonlaması ile ürünümüzün binlerce insana ulaşmasını sağlayarak bize tanıtım ve pazarlama konularında dolaylı yoldan da katkıda bulunacağından, ilk yatırım turumuzda fonbulucu'yu tercih ederek yatırımcılara projemize ortak olma yolunu açtık. Tüm dünyada mobilite ürünlerine olan talep gün geçtikçe artmak ve elektrikli bisiklet pazarı hızla büyümekte. Pazarın ve ürünümüzün potansiyeline inanan tüm yatırımcılarımızı kampanyamıza davet ediyoruz” dedi.