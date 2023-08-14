Geri dönüştürülen ürünlerle milli ekonomiye 1.3 milyon liralık katkı

Ekomat’lar boşaltılırken çoğunlukla elektrikli toplama aracı tercih edilerek; alıcı ortama daha az kirletici gazlar verildi. Geri kazanılan ürünler ile belediyenin düzenli depolama tesisine 45 çöp kamyonu kadar atık gönderilmeyerek alandan tasarruf sağlandı.

Projeye ilişkin konuşan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Yalova’nın 15 farklı noktasına 34 adet EKOMAT depozito iade cihazı konumlandırdık. Vatandaşların cam, metal ve plastikleri geri dönüşüme kazandırarak mobil uygulama üzerinden para değerinde puanlar kazandığı proje; hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de karbon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor. ” diye konuştu.

Gelecek için önemli gelişme

Park Cam Genel Müdür Yardımcısı Ergin Öz ise “Avrupa’daki cam ambalaj üreticileri yüzde 60- yüzde 70 oranında cam kırığı kullanırken, ülkemizde ise cam kırığı kullanım oranı yüzde 10’a bile ulaşamamaktadır. Ekomat Projesi ile fabrikalarımıza Avrupalı üreticilerin kullandığı kalitede cam kırığı gelmekte ve yeni şişeler üretilmektedir. Gelecek için çok önemli bir gelişmedir” diye konuştu.

Projenin sürdürülebilirlik açısından kazanımlarını aktaran Bircam Vakfı Başkanı Ömer Kızıl, “Kazandıran dönüşüme katılan tüketicilere, market ve internet alışveriş çekleri dağıtılarak, aile bütçelerine yaklaşık 256 bin TL’lik destek sağlanmış oldu. 128 ton doğal kaynak tüketiminde azalma, 16 bin 675 aracın 1 günlük yakıt tüketimine eşdeğer petrol tasarrufu,180 ağacın 1 yılda temizlediğine eşdeğer sera gazı emisyonunda azalma, 720 konutun 1 aylık enerji tüketime eşdeğer elektrik enerjisinde tasarruf, 45 çöp kamyonunun taşıyacağı kadar atık miktarında azalma, sağlayarak milli ekonomiye yaklaşık olarak 1,3 milyon TL’lik katkı yapıldı” şeklinde konuştu.