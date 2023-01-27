GESİAD'ın dolar kuru beklentisi: 'Rekabet edilebilir seviyelere gelmesi gerekiyor'

BURSA - Onur FİDANSOY

Bursa’da Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), 2022 yılına ilişkin değerlendirmeleri ile 2023 beklentilerini açıkladıkları bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bursa’da bir otelde gerçekleştirilen basın açıklamasında söz alan GESİAD Başkanı Murat Kaya, 2022 yılının oldukça zor geçtiğine dikkat çektiği konuşmasında yalnız bırakıldıklarını dile getirdi.

Sanayi sektörümüzün krediye erişimindeki sorunlar, maliyetlerdeki artışlar, kurun rekabetçi olmaktan uzaklaşması, büyük pazarlarımızdaki resesyonist eğilimler ve yavaşlayan dış talep nedeniyle çoklu bilinmezler ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Kaya, yaşadıkları sorunları 6 başlık altında şöyle sıraladı:

1- Girdi fiyatları öngörülemez ölçüde yükseldi. Bu yükseliş aynı oranda fiyatlara yansıtılamadı.

2- Personel maliyetlerinin artması kalifiye personel teminini zorlaştırdı.

3- Artan maliyetlere karşın döviz kurlarının baskılanması, parite etkisi ve dış talepteki yavaşlama nedeniyle ihracatçının kârlılığı düşürdü.

4- Yüksek vergi oranları.

5- Ödeme vadelerinin uzamasından dolayı nakit akışı yavaşladı.

6- Bankalar nezdinde kredi tahsisi konusunda karşılaşılan sıkıntılar.

Son 30 yılın en düşük büyümesi

2022 yılının kayıtlara muhtemelen 2000 ve 2009 krizleri ile pandeminin ardından son 30 yılın en düşük büyüme yılı olarak geçeceğini sözlerine ekleyen GESİAD Başkanı Kaya, Türkiye olarak 2023 yılına da yüksek bir enflasyon, yavaşlayan büyüme ile dış açık ve cari açıkta yükselişle girdiklerini vurguladı. Enflasyonist ortamdan uzaklaşılması gerektiğini belirten Kaya, döviz kuru üzerindeki baskının gevşetilerek kurun, rekabet edilebilir, üretebilir bir seviyeye gelmesi sağlanmalıdır dedi. Kaya, “Bu kapsamda 2023 yılı ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerektiğini önemle belirtiriz” sözleriyle döviz kuruna yönelik beklentilerini de kamuoyuyla paylaştı. Kaya, “Umutlarımızı geleceğe bırakmak istemiyoruz, umutlarımızı yaşamak istiyoruz” ifadeleriyle 2023 yılı beklentilerini de özetledi.

Borç yapılandırması haksızlığa neden oluyor

2023 yılından umutlu olduklarını dile getirerek sözlerine devam eden Murat Kaya, önümüzdeki günlerde Meclis’ten geçmesi beklenen ve Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin ayrıntılarını açıkladığı borç affı ve yapılandırması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu düzenlemenin son yıllarda çıkarılacak olan 6’ncı af olacağını belirterek söz başlayan Kaya, vergilerini zamanında ödeyen, zamanında ödemek için kredi çeken işletmelerin, yapılandırma ve aflarla mağdur edildiğini söyledi. Öte yandan söz konusu yapılandırmalarda devletin tahsilat yapmada da sıkıntı yaşadığına dikkat çeken GESİAD Başkanı, bu tür düzenlemelerin sanayicinin, iş insanlarının moralini bozduğunu vurguladı.

GESİAD Başkanı Murat Kaya’nın ardından söz alan sektör temsilcileri de yaşadıkları sorunları anlatırken, dikkat çeken ortak problemin, kalifiye eleman bulmanın zorlaşması oldu.