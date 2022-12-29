GGYD, ASO Başkanı Ardıç’ı ziyaret etti

Ziyarette ASO Başkanı Seyit Ardıç seçim sürecini ve Yönetim Kurulu oluşumunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatırken, Allıoğlu da GGYD’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. GGYD etkinliklerine, projelerine ve ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. 2022 yılını birçok faaliyet ile tamamlayan GGYD, yılın son ziyaretini ASO’ya gerçekleştirdi. GGYD, ASO Başkanlığı devralan Seyit Ardıç’a plaket takdim etti.

"Yeni yılda şube çalışmalarımıza hız vereceğiz"

Allıoğlu, “ASO’da yeni bir sayfa açarak gençlere ve kadınlara yol açtınız” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Yoğun bir gündeminiz ve kabulünüz var. GGYD olarak biz de yoğun bir gündemde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İzmir’de resmi şubemizi açtık. Çorum’da da şube kurmak için çalışmaları hızlandırdık. Ocak ayında genel kuruldan sonra karar alıp Çorum’da ikinci şubemizi açacağız. Konya, Bursa ve Eskişehir’e de yılbaşından sonra yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Bu süreçte ASO’nun, sizin tavsiyelerinizi, desteğinizi bekleriz. Üye sayımız 800 geçti. Yeni yapılanmaları beraber binin üzerine üye sayısına ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl GGYD olarak İş’te Fırsat Toplantılarımızın 58’incisini gerçekleştirdik. İş’te Fırsat Toplantılarımız 300’e yakın katılımla, verimli toplantılar olarak gerçekleşiyor. Yola ünlü isimlerle başlamıştık. Ankara’ya değer katan isimlerle beraber ekonomist, psikolog, kanaat önderi gibi değerli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. ASO Başkanlığınızın Ankara ve Türk sanayisi için hayırlı olmasını diliyorum.”

"ASO’da 99 yılın ardından ilk kadın YK üyesine kavuştuk"

ASO’da bir ilki gerçekleştirerek 99 yılın ardından ilk kez kadın Yönetim Kurulu (YK) üyesine kavuştuklarını belirten ASO Başkanı Ardıç, “ASO’da 99 yıllık süreçte hiç kadın YK üyesi olmamış. Seçim öncesi kadın dernekleri toplantısında söz vermiştim. Meclisimiz çok genç, ben 27 yaşında odaya girip meclis üyesi olduğumda ‘Bizim çocuk’ diye hitap ederlerdi. Bu dönem babaları ile konuşup çocuklarınızı bizi emanet edin dedim. Bütün kurumlarımızın hepsinde genç ve kadın arkadaşlarımız var. Bu koltuklar vakit ve nakit işi. İkisi bir arada olması gerekiyor. Bu süreçte hep heyecan olmalı. İlk projemiz ‘Kadınları iş gücüne nasıl katarız?’ sorusunu cevaplamak üzerine oldu. Her Organize Sanayi Bölgesi’ne kreş açma kararı aldık. Ayrıca kadınlarımızın ilgilenmek zorunda kaldığı yaşlılar için ikinci bahar konuk evleri açacağız. Çalışmalarımıza, projelerimize hız vereceğiz. GGYD gibi Ankara’nın önemli bir derneğini ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.