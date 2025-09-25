Giant bisikletlerine ithalat yasağı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (CBP), Tayvan merkezli Giant’ın bisiklet ve yedek parça üretiminde “zorla çalıştırmaya işaret eden bulgular” tespit edildiğini açıklayarak ithalat yasağı kararı aldı.

Kötü yaşam koşulları, aşırı mesai, istismar...

CBP’nin raporunda işçilerin istismarı, borçlandırma yoluyla bağımlı hale getirilmesi, ücretlerin ödenmemesi, kötü yaşam koşulları ve aşırı mesai gibi ihlaller öne çıktı.

Dünyanın en büyük bisiklet üreticisi olan Giant ise kararı şaşkınlıkla karşıladı. Şirketin sözcüsü Ken Li, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz kadarıyla ABD makamlarınca herhangi bir soruşturma, mülakat ya da saha ziyareti yapılmadı” dedi.

Yazılı açıklamasında ise “İnsan haklarına ve işçi koruma standartlarına bağlılığımız kesindir” ifadeleri yer aldı. Şirket, üretimde uluslararası standartlara uyum için iç denetim mekanizmaları ve bağımsız üçüncü taraf denetimleri uyguladığını vurguladı.

Giant, yasağın yalnızca Tayvan’daki sevkiyatları kapsadığını, bu nedenle kısa vadede gecikmeler yaşanabileceğini ancak etkileri azaltmak için alternatif önlemler aldıklarını duyurdu.

2023'te 4 milyon bisiklet sattı

1972’de kurulan Giant, 2023 yılında 2,3 milyar dolar satış gerçekleştirdi ve dünya genelinde yaklaşık 4 milyon bisiklet sattı. 13 binden fazla çalışanı bulunan şirket, küresel bisiklet pazarında öncü konumda.

50 aktif yasak var

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile iş birliği yaparak Giant’a destek sağlayacağını açıkladı. CBP’nin hâlihazırda Çin, Japonya ve Güney Kore’den ithal edilen ürünlere yönelik yaklaşık 50 aktif yasağı bulunuyor.