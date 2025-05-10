Gıda güvenliği jeotermal sera OTB’lerle sağlanacak

Türkiye’de geçen ay yaşa­nan ve 30’un üzerinde ili etkileyen zirai don, gıda fi­yatlarını olumsuz etkilerken, ge­lecek döneme ilişkin gıda güven­liği endişelerini artırdı. Jeotermal Yatırımcılar Derneği (JEMYAD) tarafından Kapadokya’da organi­ze edilen “Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi”nde jeotermal enerjinin ülke ekonomisine katkı­ları konuşuldu. Zirvede enerjiden turizme, madencilikten sağlığa ve tarıma kadar birçok alanda potan­siyel barındıran jeotermalin özel­likle gıda güvenliğine katkısı vur­gulandı. Sektör temsilcileri etkin­likte gıda sektöründe jeotermal yatırımlarla tarımsal üretimin ar­tırılıp fiyatların dengelenebilece­ğine dikkat çekti.

Dünyada 4. sıradayız

Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cev­det Yılmaz, dünyada jeotermal enerji kurulu gücünün 17 bin me­gavat olduğunu, önümüzdeki 25 yıl içinde jeotermal enerjinin ye­nilenebilir enerji içindeki payının yüzde 0.5’ten yüzde 3 ila 5 aralığı­na yükseleceğini söyledi. Jeoter­mal hacmi bakımından 66 sant­ralle dünyada 4’üncü Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye’nin bu kaynağın henüz çok sınırlı bir bölümünü üretime dönüştürdü­ğüne işaret eden Yılmaz, “Türki­ye’de 1.734 megavat olan kurulu gücümüzü ilk etapta 40 bin me­gavata kadar yükseltmemiz, gi­derek bunun daha da üzerine çı­karmamız mümkün. Güneşten ve rüzgardan çok çok daha değerli bir yenilenebilir enerji kaynağından bahsediyoruz” dedi.

Türkiye’de jeotermal kaynak­ların özellikle seracılıkta kullanı­larak tarımsal üretime de büyük katkı sağladığına işaret eden Yıl­maz, şunları kaydetti:

“Tarım stratejik bir sektördür. Tarımda sürekliliğin, verimlili­ğin artırılması önemli. Türkiye’de bugün jeotermal kaynaklarla 160 bin konut eşdeğeri yapı ve yakla­şık 10 bin dekar sera ısıtılıyor. Or­ta Vadeli Program (OVP) kapsa­mında önümüzde dönemde bunu artırmak için Türkiye’de Jeoter­mal enerji kaynaklarının bulun­duğu bölgelerde Sera Organize Tarım Bölgeleri (OTB) kurulu­munu hızlandırdık. Bunu yapar­ken, kamu, özel sektör, akademis­yenler birlikte hareket edersek süreç hızlanacaktır. Gelin birlikte planlayıp uygulayalım. Uluslara­rası işbirliklerini güçlendirelim.”

Jeotermal enerji ile 50 bin kişiye iş

Türkiye’de 150 ana tedarikçi ve 350’ye yakın alt imalatçının oluşturduğu bir ekosistemle je­otermal enerjide 50 bin kişiye is­tihdam sağlandığına dikkat çe­ken Cevdet Yılmaz, “Jeotermal enerji tesislerinde yerlilik oranı yüzde 55’lere ulaştı. Bugün güç elektroniğinden, gaz tribünü­ne, egzoz sisteminden yağlama sistemine tüm ürünler iç piya­sada üretiliyor” dedi. Jeotermal enerjinin turizmdeki potansiye­line de değinen Yılmaz, 2030’da dünyada 100 milyar dolar hac­me ulaşması beklenen termal tu­rizmde Türkiye’nin aldığı payın yeterli olmadığını bunun artırı­labileceğini vurguladı.

Ortadoğu, Rusya ve Avrupa’yı doyurabiliriz

JEMYAD Başkanı Ömer Tosun, jeotermal potansiyelinin üretime dönüşebilmesi için master plana ihtiyaç olduğunu söyledi. Zirai don nedeniyle bu yıl sebze meyve fiyatlarında artışlar beklendiğini kaydeden Tosun, “Halbuki biz ülkemizin her yerine teknolojik seralar kurarak, iç piyasanın yanı sıra Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’yu doyurabiliriz” dedi. Termal suların içinde yer alan değerli minerallerin de üretime dönüşmeye başladığını anlatan Tosun, “Örneğin sularımızdaki lityumu üretip geleceğin batarya sektöründe rol oynayabiliriz” diye konuştu.