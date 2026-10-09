Gıda sanayisinin gündemi verimlilik olacak

Hüseyin VATANSEVER

Ayrıca iklim de­ğişikliği, su yönetimi, gıda is­rafı ve tüketicinin doğru bilgi­ye ulaşması artık bu gündemin ayrılmaz parçaları haline geldi” dedi. Yılın ilk sekiz ayında ta­rım, gıda ve içecek sektörünün ihracatının açıklanan son veri­lere göre yüzde 5,36 artışla 18,46 milyar dolara ulaştı bilgisini paylaşan Sidar, aynı dönemde ithalatın yüzde 18,57 artarak 17,99 milyar dolara yükselme­sini ise üzerinde durulması ge­reken bir gelişme olarak değer­lendirdi. Kaan Sidar, “İhracatı­mız büyümeye devam ederken ithalatın daha hızlı yükselmesi, gıda sanayisinde yerli hammad­denin, verimliliğin ve katma de­ğerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Diğer ta­raftan ihracat birim değerinin yüzde 14’ün üzerinde artması, Türkiye’nin yalnızca miktar de­ğil, değer üzerinden büyümesi açısından umut verici” ifadele­rini kullandı.

“Suyun geri kazanılmasına için yatırımlar kaçınılmaz”

Sidar, “Gıda enflasyonu­nun nispeten düşmesi fiyat­ların düştüğü anlamına elbet­te gelmiyor. Kalıcı fiyat istik­rarı için meseleyi yalnızca raf fiyatları üzerinden değil, tar­ladan fabrikaya uzanan bütün maliyet zinciri üzerinden de­ğerlendirmeliyiz” diye konuş­tu. Tarımsal hammadde, ener­ji, işçilik, ambalaj, lojistik ve finansman maliyetlerinin her biri nihai ürün fiyatına etki et­tiğini anımsatan Sidar, “Dola­yısıyla gıdada fiyat istikrarının en güçlü yolu üretimi, verim­liliği ve öngörülebilirliği artır­maktan geçiyor” dedi. Sidar, önümüzdeki dönemin en kri­tik başlıklarından birinin su olacağını vurgulayarak, Tür­kiye’de suyun yaklaşık %77’si­nin tarımsal sulamada kulla­nıldığını anımsattı. Sidar, bu durumun su meselesini yalnız­ca çevresel bir konu olmaktan çıkardığını belirterek, “Su ve­rimliliği doğrudan gıda arz gü­venliğimiz, sanayimizin ham­madde sürekliliği ve ihracat kapasitemizle ilişkili. Gıda sa­nayisinde suyun geri kazanıl­ması ve yeniden kullanımına yönelik yatırımları kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı.

“Tüketim aşamasında da çaba göstermeliyiz”

Sürdürülebilir bir gıda sisteminin yalnızca üretim tarafında kurulamayacağının altını çizen Kaan Sidar, “Türkiye’de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın kaybedilmesi ya da israf edilmesi, üretirken gösterdiğimiz çabayı tüketim aşamasında da göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle gıda okuryazarlığını geliştirmeyi de ekonomik perspektif açısından ele almak gerekiyor” dedi. İsrafın önlenebilmesi için tüketicinin gıda okuryazarlığını önemsemesi gerektiğini vurgulayan Sidar, şunalrı söyledi: “Tüketicinin son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmesi, etiketi doğru okuyabilmesi ve sosyal medyada karşılaştığı bilimsel temeli olmayan gıda iddialarını ayırt edebilmesi hem israfın azaltılması hem de sağlıklı bir gıda ekosistemi açısından önemli.”