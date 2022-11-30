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Gıda sektörü ambalajı yeniden keşfetti

Ambalajda akıllı, sürdürülebilir, minimalist trendler geliyor. Tüketici etiketlerde potansiyel risklere karışı ‘uyarıcı bilgi’ istiyor.

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Türkiye’de gıda sektörü amba­lajı yeniden keşfediyor. Tüke­tici gıdanın kalitelisini, ambalajın kolaylaştırıcı olanını istiyor. Am­balajda kişiye özel, nostaljik, akıllı trend geliyor. İstanbul Teknik Üni­versitesi (İTÜ) Gıda Mühendisli­ği ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kalite ve Ürün Deneyimi’ semine­rinde konuşan Euromonitor Inter­national Piyasa Analisti Burcu Yi­ğiter, ambalajın gıdada kalite için önemli bir mecra haline geldiğini vurguladı. Yiğiter, “Ambalaj ve eti­ket önemli bir bilgi kaynağı. Tav­siye ve kullanıcı yorumları artıyor. Küresel eğilimlerin gıdada kaliteyi sağlıkla ve ambalajla bağdaştırdı­ğını söyleyebiliriz. Küreselde çok­tan başlamış eğilimler 3-5 yıl içinde Türkiye’yi de sarıyor” diye konuştu.

Isparta Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atıf Can Seydim ise gıda sektöründe ambalajın yeniden keşfedildiğini söyledi. Prof. Sey­dim, “Ekonomide küçülme, sağlık bilincinin artması, sürdürülebilir­lik regülasyonları ile sektör amba­lajı yeniden keşfediyor. Sürdürüle­bilir kaynaklardan elde edilen mal­zemelerin kullanımı, akıllı ambalaj tasarımları, interaktif, kişiselleşti­rişmiş ambalajlar çalışılıyor. ” ifa­delerini kullandı.