Gıda sektörü ambalajı yeniden keşfetti
Ambalajda akıllı, sürdürülebilir, minimalist trendler geliyor. Tüketici etiketlerde potansiyel risklere karışı ‘uyarıcı bilgi’ istiyor.
Türkiye’de gıda sektörü ambalajı yeniden keşfediyor. Tüketici gıdanın kalitelisini, ambalajın kolaylaştırıcı olanını istiyor. Ambalajda kişiye özel, nostaljik, akıllı trend geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kalite ve Ürün Deneyimi’ seminerinde konuşan Euromonitor International Piyasa Analisti Burcu Yiğiter, ambalajın gıdada kalite için önemli bir mecra haline geldiğini vurguladı. Yiğiter, “Ambalaj ve etiket önemli bir bilgi kaynağı. Tavsiye ve kullanıcı yorumları artıyor. Küresel eğilimlerin gıdada kaliteyi sağlıkla ve ambalajla bağdaştırdığını söyleyebiliriz. Küreselde çoktan başlamış eğilimler 3-5 yıl içinde Türkiye’yi de sarıyor” diye konuştu.
Isparta Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atıf Can Seydim ise gıda sektöründe ambalajın yeniden keşfedildiğini söyledi. Prof. Seydim, “Ekonomide küçülme, sağlık bilincinin artması, sürdürülebilirlik regülasyonları ile sektör ambalajı yeniden keşfediyor. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerin kullanımı, akıllı ambalaj tasarımları, interaktif, kişiselleştirişmiş ambalajlar çalışılıyor. ” ifadelerini kullandı.