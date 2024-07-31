‘Girişimci olmak isteyen kadınları Melek yatırımcı ile buluşturuyoruz’

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD), çalışan kadınların iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirebilmek, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlamak, girişimci olmak isteyen kadınlara ve genç kızlara rol model olmak amacıyla projeler geliştirerek, 2006 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, birçok farklı sektörde çalışan, iş konusunda profesyonel üye portföyleri sayesinde verimli çalışmalar ve projeler hayata geçirdiklerini, bu bağlamda çeşitli girişimcilik, liderlik, kişisel gelişim, psikolojik dayanıklılığa yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi. Şu anda 100 üyesi bulunan GİŞKAD’ın, geçtiğimiz dönemlerde start -up yarışmaları düzenlediğinsen söz eden Beydağı, “Amacımız dereceye giren kadınlarımızı Melek yatırımcılar ile buluşturmaktı. Bu konu ile ilgilenirken aslında bölgemizde Melek yatırımcılık ağının olmadığını fark ettik” dedi. Bu bağlamda lisanslı Melek yatırımcılığı projesini geliştirdiklerine dikkat çeken Beydağı, projenin ÇKA tarafından teknik destek için uygun görüldüğünü belirtti.

10 kadın Melek yatırımcı olmak için başvurdu

Melek yatırımcılığı projesi kapsamında öncelikle üyeleri olan kadınların Melek yatırımcılık ile ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik bir dizi eğitim verdiklerini anlatan Mürvet Beydağı, sonrasında bir danışmanlık eğitimi süreçlerinin olduğunu belirtti. Beydağı, “Bununla ilgili Türkiye’de nitelikli Melek yatırımcı ağlarının incelenmesi ve bizden lisanslanacak kişilerin bu ağa dahil edilmesi ile ilgili bir süreç gelişti. Melek yatırımcı olmak isteyen 10 kadınımızın başvuru işlemlerini gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

“Sosyal sorumluluk projeleri ile girişimciliği artırıyoruz”

Mürvet Beydağı, hedeflerinin GİŞKAD’ın kendi içinden lisanslarını almış üyelerinin, nitelikli iş fikirleri geliştirildiğinde yatırım yapmaları ve bu nitelikli iş fikirlerinin hayata geçirilebilmesi olduğunu dile getirdi. Kadınların girişimcilik alanında daha fazla yer almasının, toplumlar için önemli bir güç kaynağı oluşturduğunu dile getiren Beydağı, “Kadınlarımızın bu alanda daha güçlü ve bilinçli bir şekilde yer alabilmesi için GİŞKAD Girişimcilik Akademisi’ni kurmak için çalışmalarımıza başladık” dedi. Girişimcilik ile ilgili geniş kapsamlı eğitim programları hazırladıklarını söyleyen Beydağı, programların temel işletme, pazarlama, finans, liderlik gibi konuları içerdiğini ifade etti. Eğitimleri deneyimli girişimci liderlerin vereceğini belirten Beydağı, “Bu liderler, tecrübelerini paylaşarak yeni girişimcilerin sorunlarına çözüm olacakları inancındayım” diye konuştu.

“Deneyimli girişimcileri, yeni girişimcilerle eşleştireceğiz”

GİŞKAD Girişimcilik Akademisi’nin kadınların girişimcilik alanında daha fazla yer alması için önemli bir adım olarak gördüğünü söyleyen Mürvet Beydağı, “Bu program ile deneyimli girişimcileri, yeni girişimcilerle eşleştirecek mentorluk programları oluşturacağız. Bu programlar, katılımcılara birebir rehberlik ve destek sağlayarak onların gelişimlerini hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı. Beydağı, “Bu akademi ile kadınlarımızı cesaretlendirmeyi, ilk adımı atmaya destek olmayı ve yol gösterici olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.